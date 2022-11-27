https://sputnikarabic.ae/20221127/مقتل-شخصين-في-تحطم-مروحية-بمنطقة-تفير-الروسية-1070609583.html
مقتل شخصين في تحطم مروحية بمنطقة تفير الروسية
مقتل شخصين في تحطم مروحية بمنطقة تفير الروسية
لقي شخصان مصرعهما عندما هبطت طائرة هليكوبتر من طراز "روبنسون 66" بصعوبة في منطقة تفير الروسية، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة سبوتنيك. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T22:23+0000
2022-11-27T22:23+0000
2022-11-27T22:23+0000
تحطم طائرة مروحية
أخبار روسيا اليوم
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وقع الحادث اليوم الأحد، في حوالي الساعة (22:30 بالتوقيت المحلي 19:30 بتوقيت غرينتش) بالقرب من قرية فيازوفيتس.وقال متحدث باسم الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة هليكوبتر تحطمت في حقل". مضيفا أن شخصين قتلا.وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "شخصين لقيا مصرعهما (في حادث المروحية)".ومن بين الضحايا قائد المروحية وراكب، حسبما ذكر فرع النقل الغربي للجنة التحقيق الروسية على تلغرام.ويجري حاليا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221127/تحطم-مروحية-في-كوريا-الجنوبية-ومقتل-شخصين-1070583547.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
تحطم طائرة مروحية, أخبار روسيا اليوم
تحطم طائرة مروحية, أخبار روسيا اليوم
مقتل شخصين في تحطم مروحية بمنطقة تفير الروسية
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لقي شخصان مصرعهما عندما هبطت طائرة هليكوبتر من طراز "روبنسون 66" بصعوبة في منطقة تفير الروسية، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة سبوتنيك.
وقع الحادث اليوم الأحد، في حوالي الساعة (22:30 بالتوقيت المحلي 19:30 بتوقيت غرينتش) بالقرب من قرية فيازوفيتس.
وقال متحدث باسم الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة هليكوبتر تحطمت في حقل
". مضيفا أن شخصين قتلا.
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "شخصين لقيا مصرعهما (في حادث المروحية)".
ومن بين الضحايا قائد المروحية وراكب، حسبما ذكر فرع النقل الغربي للجنة التحقيق الروسية على تلغرام.
ويجري حاليا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.