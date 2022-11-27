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مقتل شخصين في تحطم مروحية بمنطقة تفير الروسية
مقتل شخصين في تحطم مروحية بمنطقة تفير الروسية
لقي شخصان مصرعهما عندما هبطت طائرة هليكوبتر من طراز "روبنسون 66" بصعوبة في منطقة تفير الروسية، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة سبوتنيك. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T22:23+0000
2022-11-27T22:23+0000
تحطم طائرة مروحية
أخبار روسيا اليوم
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وقع الحادث اليوم الأحد، في حوالي الساعة (22:30 بالتوقيت المحلي 19:30 بتوقيت غرينتش) بالقرب من قرية فيازوفيتس.وقال متحدث باسم الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة هليكوبتر تحطمت في حقل". مضيفا أن شخصين قتلا.وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "شخصين لقيا مصرعهما (في حادث المروحية)".ومن بين الضحايا قائد المروحية وراكب، حسبما ذكر فرع النقل الغربي للجنة التحقيق الروسية على تلغرام.ويجري حاليا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221127/تحطم-مروحية-في-كوريا-الجنوبية-ومقتل-شخصين-1070583547.html
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تحطم طائرة مروحية, أخبار روسيا اليوم
تحطم طائرة مروحية, أخبار روسيا اليوم

مقتل شخصين في تحطم مروحية بمنطقة تفير الروسية

22:23 GMT 27.11.2022
© Sputnikتحطم مروحية فوق بحيرة كوريل شرق روسيا ونجاة نصف ركابها
تحطم مروحية فوق بحيرة كوريل شرق روسيا ونجاة نصف ركابها - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
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لقي شخصان مصرعهما عندما هبطت طائرة هليكوبتر من طراز "روبنسون 66" بصعوبة في منطقة تفير الروسية، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة سبوتنيك.
وقع الحادث اليوم الأحد، في حوالي الساعة (22:30 بالتوقيت المحلي 19:30 بتوقيت غرينتش) بالقرب من قرية فيازوفيتس.
وقال متحدث باسم الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة هليكوبتر تحطمت في حقل". مضيفا أن شخصين قتلا.
صورة أرشيفية.. طائرة هليكوبتر في كوريا الجنوبية 18 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
تحطم مروحية في كوريا الجنوبية ومقتل شخصين
04:46 GMT
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "شخصين لقيا مصرعهما (في حادث المروحية)".
ومن بين الضحايا قائد المروحية وراكب، حسبما ذكر فرع النقل الغربي للجنة التحقيق الروسية على تلغرام.
ويجري حاليا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
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