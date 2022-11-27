https://sputnikarabic.ae/20221127/مقتل-شخص-وإصابة-5-جراء-إطلاق-نار-في-ولاية-جورجيا-الأمريكية-1070587144.html

مقتل شخص وإصابة 5 جراء إطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية

مقتل شخص وإصابة 5 جراء إطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحد، إثر إطلاق نار بالقرب من منطقة التسوق في أتلانتيك ستيشن، في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية. 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T08:56+0000

2022-11-27T08:56+0000

2022-11-27T08:56+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. ووقع الحادث نتيجة اشتباك لفظي بين الأطراف المتنازعة، والذي تصاعد إلى إطلاق نار، وفقا لإفادة من المتحدث باسم الشرطة المحلية، الملازم جيرمين ديرلوف، في مؤتمر صحفي.وأشار ديرلوف إلى أنه بحسب المعلومات الأولية، فإن جميع المتورطين في إطلاق النار "تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما"،وأضاف أن المحققين في جرائم القتل يعملون حاليا في مكان الحادث، لتحديد دليل وتحديد الأطراف المتورطة، لافتا إلى أن الشرطة تعتقد أنه كان هناك ما مجموعه اثنان من الرماة.وصرح المتحدث باسم الشرطة، جيرمان ديرلوف: "لدينا شخص متوفى فى موقع الحادث، وكما في الوقت الحالي لدينا 5 ضحايا أصيبوا بالرصاص، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة".ويأتي حادث جورجيا بعد أيام من وقوع حادث مماثل في في ولاية فرجينيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص جراء إطلاق النار في أحد متاجر "أولمارت" في الولاية.ونقلت قناة "وافي - تي في" أن "المتحدث باسم الشرطة صرح لمراسل القناة، بأن هناك ما لا يقل عن 10 قتلى جراء الحادث".ووقع إطلاق النار في متجر "أولمارت" في مدينة تشيسابيك في ولاية فيرجينيا، وقد أفيد في وقت سابق عن سقوط قتلى وجرحى.وذكرت الشرطة أن مرتكب الجريمة على الأرجح قد قتل.وتشهد أمريكا ارتفاعا في معدل القتل الجماعي خلال الأشهر الماضية، في ظل غياب أي إجراء تشريعي مقصود في من أجل السيطرة على حيازة الأسلحة في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220607/تقرير-أمريكا-شهدت-246-عملية-إطلاق-نار-جماعي-في-2022-حتى-الآن-1063220375.html

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