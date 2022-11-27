https://sputnikarabic.ae/20221127/مقتل-40-متمردا-بورونديا-في-شرق-جمهورية-الكونغو-الديمقراطية-1070600818.html

مقتل 40 متمردا بورونديا شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية

مقتل 40 متمردا بورونديا شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية

قتل 40 متمردا بورونديا في هجوم مشترك بين جيشي جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي، في شرق الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الجيش الكونغولي... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T15:40+0000

2022-11-27T15:40+0000

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العالم

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وقال الملازم مارك إيلونغو كيوندوا في بيان، إن الجيشين "نفذا عملية هجومية مكثفة" ضد المتمردين البورونديين التابعين لقوات التحرير الوطنية، مضيفا أن "العدو تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث تم تحييد 40 مهاجما".وأضاف أن الجيشين "طردوا" قوات التحرير الوطنية "من جميع التلال الأربعة المطلة على بلدة نابومبي" التي تعتبر مركز قيادة للجنرال الويز نزابامبيما الذي نصب نفسه قائدا لقوات التحرير.ونقل البيان عن الجنرال الكونغولي رمضان فوندي قائد العمليات في الجزء الجنوبي من الإقليم قوله، إن الجيش دعا السكان المحليين إلى التعاون مع القوات النظامية و"الشباب للنأي بأنفسهم عن الجماعات المسلحة".الجبهة الوطنية للتحرير هي فرع من جماعة متمردة سابقة بزعامة أجاثون رواسا، وهي الآن المعارضة السياسية الرئيسية في بوروندي. منذ أغسطس/ آب، يتواجد الجنود البورونديون المكلفون بقتال الجماعات المسلحة رسميا في منطقة جنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، كجزء من قوة جماعة دول شرق أفريقيا.في يونيو/ حزيران، قررت جماعة شرق أفريقيا تشكيل قوة إقليمية، تضم الجيشين الكيني والأوغندي إلى جانب الجنود الكونغوليين في شمال كيفو وإيتوري، وجيش جنوب السودان في أوت أويلي، والبورونديين في جنوب كيفو.

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