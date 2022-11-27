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https://sputnikarabic.ae/20221127/مقتل-5-أشخاص-خلال-محاولة-انقلاب-فاشلة-في-جزيرة-ساو-تومي-وبرانسيبي-1070584102.html
مقتل 5 أشخاص خلال محاولة انقلاب فاشلة في جزيرتي ساو تومي وبرينسيب
مقتل 5 أشخاص خلال محاولة انقلاب فاشلة في جزيرتي ساو تومي وبرينسيب
قتل خمسة أشخاص على الأقل خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في ساو تومي وبرينسيب، الواقعتين في خليج غينيا، وسط أفريقيا، حسبما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية "آر. إف. آي". 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T05:42+0000
2022-11-27T05:54+0000
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وقال رئيس وزراء الدولة الأفريقية، باتريس تروفوادا، يوم الجمعة، إن محاولة انقلاب في ساو تومي وبرينسيب أُحبطت، وأن أربعة مهاجمين "تم تحييدهم" واحتجازهم.وبحسب الإذاعة الفرنسية، قتل خمسة أشخاص على الأقل، بما في ذلك زعيم المعارضة أرليسيو كوستا، بينما تم اعتقال العشرات.اتهمت سلطات ساو تومي وبرينسيب كتيبة بوفالو، وهي مجموعة مرتزقة من جنوب أفريقيا تم تفكيكها في عام 1993، بمحاولة الانقلاب.أرليسيو كوستا، مرتزق سابق في كتيبة بوفالو، أدين في محاولتي انقلاب في ساو تومي وبرينسيب في يوليو/تموز 2003، وعام 2009.
https://sputnikarabic.ae/20221126/بوركينا-فاسو-مقتل-4-جنود-و3-مدنيين-في-هجومين-1070582207.html
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مقتل 5 أشخاص خلال محاولة انقلاب فاشلة في جزيرتي ساو تومي وبرينسيب

05:42 GMT 27.11.2022 (تم التحديث: 05:54 GMT 27.11.2022)
© AFP 2022 / ADRIEN MAROTTEصورة أرشيفية.. مقر رئاسة الوزراء في ساو تومي وبرينسيبي 18 نوفمبر 2021
صورة أرشيفية.. مقر رئاسة الوزراء في ساو تومي وبرينسيبي 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / ADRIEN MAROTTE
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قتل خمسة أشخاص على الأقل خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في ساو تومي وبرينسيب، الواقعتين في خليج غينيا، وسط أفريقيا، حسبما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية "آر. إف. آي".
وقال رئيس وزراء الدولة الأفريقية، باتريس تروفوادا، يوم الجمعة، إن محاولة انقلاب في ساو تومي وبرينسيب أُحبطت، وأن أربعة مهاجمين "تم تحييدهم" واحتجازهم.
وبحسب الإذاعة الفرنسية، قتل خمسة أشخاص على الأقل، بما في ذلك زعيم المعارضة أرليسيو كوستا، بينما تم اعتقال العشرات.
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
بوركينا فاسو... مقتل 4 جنود و3 مدنيين في هجومين
أمس, 22:28 GMT
اتهمت سلطات ساو تومي وبرينسيب كتيبة بوفالو، وهي مجموعة مرتزقة من جنوب أفريقيا تم تفكيكها في عام 1993، بمحاولة الانقلاب.
أرليسيو كوستا، مرتزق سابق في كتيبة بوفالو، أدين في محاولتي انقلاب في ساو تومي وبرينسيب في يوليو/تموز 2003، وعام 2009.
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