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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221127/ميسي-بعد-الفوز-على-المكسيك-الآن-يبدأ-كأس-عالم-آخر-1070588072.html
ميسي بعد الفوز على المكسيك: الآن يبدأ كأس عالم آخر
ميسي بعد الفوز على المكسيك: الآن يبدأ كأس عالم آخر
قال نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، إن حملة فريقه في بطولة كأس العالم بدأت بالفعل الآن، بعد تحقيق الفوز على المنتخب المكسيكي، لتتجدد آمال... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T09:13+0000
2022-11-27T09:13+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
ليونيل ميسي
منوعات
مجتمع
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وأعرب ميسي عن سعادته بتمكن المنتخب الأرجنتيني من العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام السعودية، لكنه شدد على أن هناك الكثير من العمل ينتظر فريقه، إذا وصل للأدوار الإقصائية.وأضاف: "كانت هناك عدة عوامل وراء الخسارة من السعودية، مثل وجود لاعبين يخوضون بطولة كأس العالم للمرة الأولى".وتابع: "هذه ليست أعذاراً، لكننا كنا نعرف أنه يجب أن نفوز. كان يجب أن نلعب بالطريقة التي لعبنا بها، لأن المكسيك قدمت مباراة جيدة، ولديها مدرب رائع".وأردف: "هدأنا كثيرا في الشوط الثاني، وسجلنا الهدف الذي كنا نحتاجه. لا يمكننا الاستسلام الآن، لدينا نهائيات بداية من هذه اللحظة ولا يمكننا ارتكاب أي خطأ".ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن السعودية، بينما يتصدر المنتخب البولندي بـ 4 نقاط. ويتذيل منتخب المكسيك بنقطة واحدة.وفي جولة ختام المجموعة سيلعب منتخب الأرجنتين ضد بولندا، بينما سيواجه الأخضر السعودي نظيره المكسيكي، يوم الأربعاء المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221126/الأرجنتين-تتقدم-على-المكسيك-بهدفين-نظيفين-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070581789.html
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رياضة, ليونيل ميسي, منوعات, مجتمع
رياضة, ليونيل ميسي, منوعات, مجتمع

ميسي بعد الفوز على المكسيك: الآن يبدأ كأس عالم آخر

09:13 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVليونيل ميسي
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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قال نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، إن حملة فريقه في بطولة كأس العالم بدأت بالفعل الآن، بعد تحقيق الفوز على المنتخب المكسيكي، لتتجدد آمال "التانغو" في عبور دور المجموعات.
وأعرب ميسي عن سعادته بتمكن المنتخب الأرجنتيني من العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام السعودية، لكنه شدد على أن هناك الكثير من العمل ينتظر فريقه، إذا وصل للأدوار الإقصائية.

وقال ميسي: "بطولة كأس عالم أخرى بدأت اليوم بالنسبة لنا".

وأضاف: "كانت هناك عدة عوامل وراء الخسارة من السعودية، مثل وجود لاعبين يخوضون بطولة كأس العالم للمرة الأولى".
وتابع: "هذه ليست أعذاراً، لكننا كنا نعرف أنه يجب أن نفوز. كان يجب أن نلعب بالطريقة التي لعبنا بها، لأن المكسيك قدمت مباراة جيدة، ولديها مدرب رائع".
مشجعي منتخب الأرجنتين في كاس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
الأرجنتين تفوز على المكسيك بهدفين نظيفين في كأس العالم قطر 2022
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وأردف: "هدأنا كثيرا في الشوط الثاني، وسجلنا الهدف الذي كنا نحتاجه. لا يمكننا الاستسلام الآن، لدينا نهائيات بداية من هذه اللحظة ولا يمكننا ارتكاب أي خطأ".
ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن السعودية، بينما يتصدر المنتخب البولندي بـ 4 نقاط. ويتذيل منتخب المكسيك بنقطة واحدة.
وفي جولة ختام المجموعة سيلعب منتخب الأرجنتين ضد بولندا، بينما سيواجه الأخضر السعودي نظيره المكسيكي، يوم الأربعاء المقبل.
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