https://sputnikarabic.ae/20221127/ميسي-بعد-الفوز-على-المكسيك-الآن-يبدأ-كأس-عالم-آخر-1070588072.html
ميسي بعد الفوز على المكسيك: الآن يبدأ كأس عالم آخر
ميسي بعد الفوز على المكسيك: الآن يبدأ كأس عالم آخر
قال نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، إن حملة فريقه في بطولة كأس العالم بدأت بالفعل الآن، بعد تحقيق الفوز على المنتخب المكسيكي، لتتجدد آمال... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T09:13+0000
2022-11-27T09:13+0000
2022-11-27T09:13+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
ليونيل ميسي
منوعات
مجتمع
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وأعرب ميسي عن سعادته بتمكن المنتخب الأرجنتيني من العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام السعودية، لكنه شدد على أن هناك الكثير من العمل ينتظر فريقه، إذا وصل للأدوار الإقصائية.وأضاف: "كانت هناك عدة عوامل وراء الخسارة من السعودية، مثل وجود لاعبين يخوضون بطولة كأس العالم للمرة الأولى".وتابع: "هذه ليست أعذاراً، لكننا كنا نعرف أنه يجب أن نفوز. كان يجب أن نلعب بالطريقة التي لعبنا بها، لأن المكسيك قدمت مباراة جيدة، ولديها مدرب رائع".وأردف: "هدأنا كثيرا في الشوط الثاني، وسجلنا الهدف الذي كنا نحتاجه. لا يمكننا الاستسلام الآن، لدينا نهائيات بداية من هذه اللحظة ولا يمكننا ارتكاب أي خطأ".ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن السعودية، بينما يتصدر المنتخب البولندي بـ 4 نقاط. ويتذيل منتخب المكسيك بنقطة واحدة.وفي جولة ختام المجموعة سيلعب منتخب الأرجنتين ضد بولندا، بينما سيواجه الأخضر السعودي نظيره المكسيكي، يوم الأربعاء المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221126/الأرجنتين-تتقدم-على-المكسيك-بهدفين-نظيفين-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070581789.html
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رياضة, ليونيل ميسي, منوعات, مجتمع
رياضة, ليونيل ميسي, منوعات, مجتمع
ميسي بعد الفوز على المكسيك: الآن يبدأ كأس عالم آخر
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قال نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، إن حملة فريقه في بطولة كأس العالم بدأت بالفعل الآن، بعد تحقيق الفوز على المنتخب المكسيكي، لتتجدد آمال "التانغو" في عبور دور المجموعات.
وأعرب ميسي
عن سعادته بتمكن المنتخب الأرجنتيني من العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام السعودية، لكنه شدد على أن هناك الكثير من العمل ينتظر فريقه، إذا وصل للأدوار الإقصائية.
وقال ميسي: "بطولة كأس عالم أخرى بدأت اليوم بالنسبة لنا".
وأضاف: "كانت هناك عدة عوامل وراء الخسارة من السعودية، مثل وجود لاعبين يخوضون بطولة كأس العالم للمرة الأولى".
وتابع: "هذه ليست أعذاراً، لكننا كنا نعرف أنه يجب أن نفوز. كان يجب أن نلعب بالطريقة التي لعبنا بها، لأن المكسيك قدمت مباراة جيدة، ولديها مدرب رائع".
وأردف: "هدأنا كثيرا في الشوط الثاني، وسجلنا الهدف الذي كنا نحتاجه. لا يمكننا الاستسلام الآن، لدينا نهائيات بداية من هذه اللحظة ولا يمكننا ارتكاب أي خطأ".
ويحتل منتخب الأرجنتين
المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن السعودية، بينما يتصدر المنتخب البولندي بـ 4 نقاط. ويتذيل منتخب المكسيك بنقطة واحدة.
وفي جولة ختام المجموعة سيلعب منتخب الأرجنتين ضد بولندا
، بينما سيواجه الأخضر السعودي نظيره المكسيكي، يوم الأربعاء المقبل.