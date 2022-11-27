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https://sputnikarabic.ae/20221127/ناميبيا-تبرع-روسيا-بالأسمدة-يخفف-من-الأزمة-التي-خلقتها-العقوبات-الغربية-1070596568.html
ناميبيا: تبرع روسيا بالأسمدة يخفف من الأزمة التي خلقتها العقوبات الغربية
ناميبيا: تبرع روسيا بالأسمدة يخفف من الأزمة التي خلقتها العقوبات الغربية
قال سفير ناميبيا في روسيا، اليوم الأحد، إن بلاده تواجه ارتفاعا في أسعار الأسمدة أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الغذاء في إفريقيا، وإن ويندهوك سترحب بتبرع روسيا... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T13:35+0000
2022-11-27T13:35+0000
العالم
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وذكر كليمنس هاندوكيمي كاشوبولوا: "تواجه ناميبيا تحديا يتمثل في ارتفاع تكلفة مدخلات إنتاج المحاصيل، بما في ذلك الأسمدة".وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك": "إذا امتد العرض الروسي لنقل الأسمدة إلى ناميبيا مجانا، فسيقطع شوطا طويلا في التخفيف من هذا التحدي".ارتفعت تكاليف الغذاء والأسمدة عندما منعت الولايات المتحدة وأوروبا وصول مصدري الحبوب والأسمدة الروسية إلى الموانئ والتأمين والتمويل، وتسببت في توقفها عند مرحلة ما بسبب العقوبات.وقال الدبلوماسي الناميبي إن القيود المفروضة على صادرات الأسمدة الروسية إلى إفريقيا أدت إلى زيادة تكلفة الأسمدة في ناميبيا بأكثر من 50%، مما أدى في النهاية إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع تكلفة الغذاء.وأشار إلى أن الدولة الواقعة في جنوب القارة السمراء تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة ويمكنها التعاون مع روسيا في إنتاج الحبوب، مضيفا أن هدية الأسمدة ستعزز الأمن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي الغذائي.
https://sputnikarabic.ae/20221114/غوتيريش-يشير-إلى-التقدم-الكبير-في-رفع-العوائق-أمام-تصدير-الحبوب-والأسمدة-الروسية-1070153109.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

ناميبيا: تبرع روسيا بالأسمدة يخفف من الأزمة التي خلقتها العقوبات الغربية

13:35 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / Luis Tatoامرأة كينية تقوم بجمع أوراق الشاي في مزرعة شاي في مقاطعة ماثيويا، مورانجا، كينيا في 20 أغسطس 2021
امرأة كينية تقوم بجمع أوراق الشاي في مزرعة شاي في مقاطعة ماثيويا، مورانجا، كينيا في 20 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / Luis Tato
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قال سفير ناميبيا في روسيا، اليوم الأحد، إن بلاده تواجه ارتفاعا في أسعار الأسمدة أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الغذاء في إفريقيا، وإن ويندهوك سترحب بتبرع روسيا لها بالأسمدة.
موسكو- سبوتنيك. وذكر كليمنس هاندوكيمي كاشوبولوا: "تواجه ناميبيا تحديا يتمثل في ارتفاع تكلفة مدخلات إنتاج المحاصيل، بما في ذلك الأسمدة".
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك": "إذا امتد العرض الروسي لنقل الأسمدة إلى ناميبيا مجانا، فسيقطع شوطا طويلا في التخفيف من هذا التحدي".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
غوتيريش يشير إلى التقدم الكبير في رفع العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية
14 نوفمبر, 12:26 GMT
ارتفعت تكاليف الغذاء والأسمدة عندما منعت الولايات المتحدة وأوروبا وصول مصدري الحبوب والأسمدة الروسية إلى الموانئ والتأمين والتمويل، وتسببت في توقفها عند مرحلة ما بسبب العقوبات.
وقال الدبلوماسي الناميبي إن القيود المفروضة على صادرات الأسمدة الروسية إلى إفريقيا أدت إلى زيادة تكلفة الأسمدة في ناميبيا بأكثر من 50%، مما أدى في النهاية إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع تكلفة الغذاء.
وأشار إلى أن الدولة الواقعة في جنوب القارة السمراء تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة ويمكنها التعاون مع روسيا في إنتاج الحبوب، مضيفا أن هدية الأسمدة ستعزز الأمن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي الغذائي.
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