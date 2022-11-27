https://sputnikarabic.ae/20221127/واتسآب-يتعرض-لاختراق-ضخم-طرح-500-مليون-رقم-للبيع-من-84-دولة-1070589820.html
"واتسآب" يتعرض لاختراق ضخم... طرح 500 مليون رقم للبيع من 84 دولة
"واتسآب" يتعرض لاختراق ضخم... طرح 500 مليون رقم للبيع من 84 دولة
زعمت تقارير أن ما يقرب من 500 مليون مستخدم لدى "واتسآب"، تعرضت أرقام هواتفهم للبيع على الإنترنت، فيما قد يكون أكبر اختراق بيانات يتعرض له تطبيق التراسل الفوري... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T10:39+0000
2022-11-27T10:39+0000
2022-11-27T10:39+0000
مجتمع
منوعات
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ونشر أحد الممثلين إعلانا على منتدى مجتمع القرصنة، مدّعيا أنه يبيع بيانات عام 2022 من 487 مليون رقم هاتف ذكي لمستخدمي "واتسآب"، وفقا لتقرير من موقع "سايبر نيوز".وتحتوي قاعدة البيانات على أرقام الهواتف المحمولة لمستخدمي "واتسآب" من 84 دولة مختلفة، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا ومصر وإيطاليا والسعودية الهند.ويزعم من قام بالاختراق أن مجموعة البيانات التي قام بسرقتها تضم أكثر من 32 مليون سجل مستخدم أمريكي، و45 مليون مستخدم في مصر، و35 مليون مستخدم في إيطاليا، و29 مليون مستخدم في السعودية، و20 مليون مستخدم في فرنسا، و20 مليون مستخدم في تركيا، وأكثر من 11 مليون رقم هاتف لمواطني بريطانيا.ويشير التقرير إلى أن جهة الاختراق تبيع مجموعة البيانات الأمريكية مقابل 7000 دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة مجموعات البيانات في المملكة المتحدة وألمانيا 2500 دولار و2000 دولار على التوالي.ولم يحدد المخترق كيفية حصوله على قاعدة البيانات الصخمة، مكتفيا بالقول إنه "استخدم استراتيجيته" لجمعها.
https://sputnikarabic.ae/20210403/مقابل-مبلغ-زهيد-هاكرز-يعرض-بيانات-500-مليون-مستخدم-لـفيسبوك-1048567180.html
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مجتمع, منوعات
"واتسآب" يتعرض لاختراق ضخم... طرح 500 مليون رقم للبيع من 84 دولة
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زعمت تقارير أن ما يقرب من 500 مليون مستخدم لدى "واتسآب"، تعرضت أرقام هواتفهم للبيع على الإنترنت، فيما قد يكون أكبر اختراق بيانات يتعرض له تطبيق التراسل الفوري الأمريكي.
ونشر أحد الممثلين إعلانا على منتدى مجتمع القرصنة، مدّعيا أنه يبيع بيانات عام 2022 من 487 مليون رقم هاتف ذكي لمستخدمي "واتسآب"، وفقا لتقرير من موقع
"سايبر نيوز".
وتحتوي قاعدة البيانات على أرقام الهواتف المحمولة لمستخدمي "واتسآب" من 84 دولة مختلفة، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا ومصر وإيطاليا والسعودية الهند.
ويزعم من قام بالاختراق أن مجموعة البيانات التي قام بسرقتها تضم أكثر من 32 مليون سجل مستخدم أمريكي، و45 مليون مستخدم في مصر، و35 مليون مستخدم في إيطاليا، و29 مليون مستخدم في السعودية، و20 مليون مستخدم في فرنسا، و20 مليون مستخدم في تركيا، وأكثر من 11 مليون رقم هاتف لمواطني بريطانيا.
ويشير التقرير إلى أن جهة الاختراق تبيع مجموعة البيانات الأمريكية مقابل 7000 دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة مجموعات البيانات في المملكة المتحدة وألمانيا 2500 دولار و2000 دولار على التوالي.
ولم يحدد المخترق كيفية حصوله على قاعدة البيانات الصخمة، مكتفيا بالقول إنه "استخدم استراتيجيته" لجمعها.