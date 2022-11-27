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https://sputnikarabic.ae/20221127/وزيرا-داخلية-مصر-والسعودية-يشهدان-توقيع-اتفاقية-تعاون-في-مجال-مكافحة-الجريمة-1070607386.html
وزيرا داخلية مصر والسعودية يشهدان توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة
وزيرا داخلية مصر والسعودية يشهدان توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة
شهد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ونظيره المصري اللواء محمود توفيق، توقيع اتفاقية تعاون بين حكومتي مصر والمملكة في مجال مكافحة... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T19:47+0000
2022-11-27T19:47+0000
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ويزور وزير الداخلية المصري السعودية على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، وعقد اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية، مع نظيره السعودي في ديوان وزارة الداخلية بالرياض.وبحسب موقع "عاجل" السعودي جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.ووصل وزير الداخلية المصري إلى الرياض اليوم الأحد في زيارة رسمية إلى السعودية، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، وسفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.
https://sputnikarabic.ae/20220910/السعودية-7-شروط-للحصول-على-ترخيص-ممارسة-النقل-العام-داخل-المدن-1067548766.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وزيرا داخلية مصر والسعودية يشهدان توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة

19:47 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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شهد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ونظيره المصري اللواء محمود توفيق، توقيع اتفاقية تعاون بين حكومتي مصر والمملكة في مجال مكافحة الجريمة.
ويزور وزير الداخلية المصري السعودية على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، وعقد اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية، مع نظيره السعودي في ديوان وزارة الداخلية بالرياض.
وبحسب موقع "عاجل" السعودي جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.
مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
السعودية... 7 شروط للحصول على ترخيص ممارسة النقل العام داخل المدن
10 سبتمبر, 10:58 GMT
ووصل وزير الداخلية المصري إلى الرياض اليوم الأحد في زيارة رسمية إلى السعودية، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، وسفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.
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