https://sputnikarabic.ae/20221127/وزيرا-داخلية-مصر-والسعودية-يشهدان-توقيع-اتفاقية-تعاون-في-مجال-مكافحة-الجريمة-1070607386.html
وزيرا داخلية مصر والسعودية يشهدان توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة
وزيرا داخلية مصر والسعودية يشهدان توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة
شهد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ونظيره المصري اللواء محمود توفيق، توقيع اتفاقية تعاون بين حكومتي مصر والمملكة في مجال مكافحة... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T19:47+0000
2022-11-27T19:47+0000
2022-11-27T19:47+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104587/75/1045877556_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad8707307ec19702f559c6542d239609.jpg
ويزور وزير الداخلية المصري السعودية على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، وعقد اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية، مع نظيره السعودي في ديوان وزارة الداخلية بالرياض.وبحسب موقع "عاجل" السعودي جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.ووصل وزير الداخلية المصري إلى الرياض اليوم الأحد في زيارة رسمية إلى السعودية، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، وسفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.
https://sputnikarabic.ae/20220910/السعودية-7-شروط-للحصول-على-ترخيص-ممارسة-النقل-العام-داخل-المدن-1067548766.html
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104587/75/1045877556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_645c930d8aa31dd3e9c6daccfca18723.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزيرا داخلية مصر والسعودية يشهدان توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة
تابعنا عبر
شهد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ونظيره المصري اللواء محمود توفيق، توقيع اتفاقية تعاون بين حكومتي مصر والمملكة في مجال مكافحة الجريمة.
ويزور وزير الداخلية المصري السعودية على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، وعقد اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية، مع نظيره السعودي في ديوان وزارة الداخلية بالرياض.
وبحسب موقع "عاجل
" السعودي جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.
ووصل وزير الداخلية المصري إلى الرياض اليوم الأحد في زيارة رسمية إلى السعودية، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، وسفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.