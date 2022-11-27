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https://sputnikarabic.ae/20221127/وزير-الخارجية-الأوكراني-يكشف-عن-الإمداد-السري-للأسلحة-لأوكرانيا-1070589719.html
وزير الخارجية الأوكراني يكشف عن الإمداد السري للأسلحة لأوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني يكشف عن الإمداد السري للأسلحة لأوكرانيا
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في مقابلة مع صحيفة "لي باريزيان" الفرنسية إن بعض الدول تزود كييف سرا بالأسلحة. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
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ووفقًا للدبلوماسي، فإن عددًا من الدول ترفض علنًا نقل الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها ترسل سراً مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.وشدد كوليبا على أن "معظمهم يقولون لا علنًا، لكن هذا ما يحدث وراء الكواليس".في الوقت نفسه، أضاف الوزير أن هذه الدول لا ترسل أسلحتها إلى كييف فحسب، بل تشتري أيضًا معدات من دول ثالثة.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني يكشف عن الإمداد السري للأسلحة لأوكرانيا

10:27 GMT 27.11.2022
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
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قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في مقابلة مع صحيفة "لي باريزيان" الفرنسية إن بعض الدول تزود كييف سرا بالأسلحة.
ووفقًا للدبلوماسي، فإن عددًا من الدول ترفض علنًا نقل الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها ترسل سراً مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
وشدد كوليبا على أن "معظمهم يقولون لا علنًا، لكن هذا ما يحدث وراء الكواليس".
في الوقت نفسه، أضاف الوزير أن هذه الدول لا ترسل أسلحتها إلى كييف فحسب، بل تشتري أيضًا معدات من دول ثالثة.
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