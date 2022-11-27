https://sputnikarabic.ae/20221127/وزير-الدفاع-التركي-يتفقد-القوات-قرب-الحدود-العراقية-1070601309.html
وزير الدفاع التركي يتفقد القوات قرب الحدود العراقية
وزير الدفاع التركي يتفقد القوات قرب الحدود العراقية
قالت الوزارة التركية إن الوزير خلوصي أكار، سافر إلى الحدود الجنوبية مع العراق صباح اليوم الأحد، لتفقد القوات البرية المتمركزة في محافظة هكاري. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T15:55+0000
2022-11-27T15:55+0000
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أنقرة - سبوتنيك. شنت تركيا هجوما جديدا على الأكراد في سوريا والعراق الأسبوع الماضي، حيث تعتقد أنقرة أن مناطق الحكم الذاتي الكردية في الجارتين، تستضيف مسلحين من جماعة حزب العمال الكردستاني، التي تعتبرها جماعة إرهابية.وقالت وزارة الدفاع التركية إن أكار أمضى الليلة في مركز عمليات قيادة القوات البرية قبل أن يتوجه إلى الحدود، ونزل في مطار حكاري العام بصحبة رئيس الأركان العامة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.بالأمس، قالت وزارة الدفاع التركية، إن جنديين قتلا في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، شمالي العراق، بعدما أصيبا "بنيران تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي".يوم الأربعاء، أعلن أكار "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق. فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاحقا، عزم بلاده إبقاء "حدودها آمنة من خلال عملياتها العسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20221127/الأعرجي-سنشكل-لجنة-مشتركة-مع-إقليم-كردستان-لمواجهة-اعتداءات-تركيا-وإيران-1070598927.html
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العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
وزير الدفاع التركي يتفقد القوات قرب الحدود العراقية
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قالت الوزارة التركية إن الوزير خلوصي أكار، سافر إلى الحدود الجنوبية مع العراق صباح اليوم الأحد، لتفقد القوات البرية المتمركزة في محافظة هكاري.
أنقرة - سبوتنيك
. شنت تركيا هجوما جديدا على الأكراد في سوريا والعراق الأسبوع الماضي، حيث تعتقد أنقرة أن مناطق الحكم الذاتي الكردية في الجارتين، تستضيف مسلحين من جماعة حزب العمال الكردستاني، التي تعتبرها جماعة إرهابية.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن أكار أمضى الليلة في مركز عمليات قيادة القوات البرية قبل أن يتوجه إلى الحدود، ونزل في مطار حكاري العام بصحبة رئيس الأركان العامة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.
بالأمس، قالت وزارة الدفاع التركية، إن جنديين قتلا
في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، شمالي العراق، بعدما أصيبا "بنيران تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي".
يوم الأربعاء، أعلن أكار "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق. فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
، لاحقا، عزم بلاده إبقاء "حدودها آمنة من خلال عملياتها العسكرية".