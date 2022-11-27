https://sputnikarabic.ae/20221127/وزير-خارجية-العراق-يصف-علاقة-بلاده-مع-إيران-بـالقوية-1070599089.html
وزير خارجية العراق يصف علاقة بلاده مع إيران بـ"القوية"
وزير خارجية العراق يصف علاقة بلاده مع إيران بـ"القوية"
وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، علاقة بلاده مع إيران بالـ"قوية"، مؤكدا أن العراق يحاول تقريب وجهات النظر بين دول الجوار. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T14:50+0000
2022-11-27T14:50+0000
2022-11-27T14:50+0000
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وأوضح حسين في حوار مع صحيفة "الوطن" البحرينية بأن "العراق يسعى لترميم العلاقات بين دول الجوار من أجل ضمان أمن المنطقة".وأكد أن "الأمن الجماعي في المنطقة ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني داخل العراق".وقال حسين إن "علاقاتنا مع الجارة إيران قوية، ونحن في الواقع من خلال مرات عديدة، نسعى لترميم العلاقات الإيرانية الخليجية لأن ذلك من مصلحة العراق، لأنه كلما كان هناك أمن في المنطقة، فالأمن الجماعي في المنطقة ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني داخل العراق".وتابع: "لذلك نحن نسعى لترميم العلاقات بين دول الجوار، وفي هذا الإطار عقد مؤتمر بغداد الأول، وسوف تنعقد النسخة الثانية من مؤتمر بغداد في الأردن، والبحرين سوف تكون حاضرة في ذلك المؤتمر".وأمس، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يعتزم زيارة إيران قريبا، ولفتت إلى أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد.ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصدر، قوله إن الزيارة المرتقبة للسوداني تأتي ردا على دعوة رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي حملها سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والذي التقى السوداني في بغداد أمس السبت.
https://sputnikarabic.ae/20221126/وكالة-رئيس-الوزراء-العراقي-يزور-إيران-قريبا-1070581512.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, البحرين, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, البحرين, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزير خارجية العراق يصف علاقة بلاده مع إيران بـ"القوية"
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وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، علاقة بلاده مع إيران بالـ"قوية"، مؤكدا أن العراق يحاول تقريب وجهات النظر بين دول الجوار.
وأوضح حسين في حوار مع صحيفة "الوطن
" البحرينية بأن "العراق يسعى لترميم العلاقات بين دول الجوار من أجل ضمان أمن المنطقة".
وأكد أن "الأمن الجماعي في المنطقة ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني داخل العراق".
وقال حسين إن "علاقاتنا مع الجارة إيران قوية، ونحن في الواقع من خلال مرات عديدة، نسعى لترميم العلاقات الإيرانية الخليجية لأن ذلك من مصلحة العراق، لأنه كلما كان هناك أمن في المنطقة، فالأمن الجماعي في المنطقة ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني داخل العراق".
وتابع: "لذلك نحن نسعى لترميم العلاقات بين دول الجوار، وفي هذا الإطار عقد مؤتمر بغداد الأول، وسوف تنعقد النسخة الثانية من مؤتمر بغداد في الأردن، والبحرين سوف تكون حاضرة في ذلك المؤتمر".
وأمس، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يعتزم زيارة إيران قريبا، ولفتت إلى أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد.
ونقلت الوكالة الإيرانية
عن مصدر، قوله إن الزيارة المرتقبة للسوداني تأتي ردا على دعوة رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي حملها سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والذي التقى السوداني في بغداد أمس السبت.