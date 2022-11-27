عربي
https://sputnikarabic.ae/20221127/وزير-خارجية-العراق-يصف-علاقة-بلاده-مع-إيران-بـالقوية-1070599089.html
وزير خارجية العراق يصف علاقة بلاده مع إيران بـ"القوية"
وزير خارجية العراق يصف علاقة بلاده مع إيران بـ"القوية"
وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، علاقة بلاده مع إيران بالـ"قوية"، مؤكدا أن العراق يحاول تقريب وجهات النظر بين دول الجوار. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T14:50+0000
2022-11-27T14:50+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
البحرين
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ed3deb09b60b32c188830b19f88feba.jpg
وأوضح حسين في حوار مع صحيفة "الوطن" البحرينية بأن "العراق يسعى لترميم العلاقات بين دول الجوار من أجل ضمان أمن المنطقة".وأكد أن "الأمن الجماعي في المنطقة ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني داخل العراق".وقال حسين إن "علاقاتنا مع الجارة إيران قوية، ونحن في الواقع من خلال مرات عديدة، نسعى لترميم العلاقات الإيرانية الخليجية لأن ذلك من مصلحة العراق، لأنه كلما كان هناك أمن في المنطقة، فالأمن الجماعي في المنطقة ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني داخل العراق".وتابع: "لذلك نحن نسعى لترميم العلاقات بين دول الجوار، وفي هذا الإطار عقد مؤتمر بغداد الأول، وسوف تنعقد النسخة الثانية من مؤتمر بغداد في الأردن، والبحرين سوف تكون حاضرة في ذلك المؤتمر".وأمس، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يعتزم زيارة إيران قريبا، ولفتت إلى أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد.ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصدر، قوله إن الزيارة المرتقبة للسوداني تأتي ردا على دعوة رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي حملها سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والذي التقى السوداني في بغداد أمس السبت.
https://sputnikarabic.ae/20221126/وكالة-رئيس-الوزراء-العراقي-يزور-إيران-قريبا-1070581512.html
العراق
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_c4b8b4ebf3756a8fe06d222a6afbf4a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, البحرين, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, البحرين, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وزير خارجية العراق يصف علاقة بلاده مع إيران بـ"القوية"

14:50 GMT 27.11.2022
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبرTelegram
وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، علاقة بلاده مع إيران بالـ"قوية"، مؤكدا أن العراق يحاول تقريب وجهات النظر بين دول الجوار.
وأوضح حسين في حوار مع صحيفة "الوطن" البحرينية بأن "العراق يسعى لترميم العلاقات بين دول الجوار من أجل ضمان أمن المنطقة".
وأكد أن "الأمن الجماعي في المنطقة ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني داخل العراق".
وقال حسين إن "علاقاتنا مع الجارة إيران قوية، ونحن في الواقع من خلال مرات عديدة، نسعى لترميم العلاقات الإيرانية الخليجية لأن ذلك من مصلحة العراق، لأنه كلما كان هناك أمن في المنطقة، فالأمن الجماعي في المنطقة ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني داخل العراق".
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
وكالة: رئيس الوزراء العراقي يزور إيران قريبا
أمس, 21:41 GMT
وتابع: "لذلك نحن نسعى لترميم العلاقات بين دول الجوار، وفي هذا الإطار عقد مؤتمر بغداد الأول، وسوف تنعقد النسخة الثانية من مؤتمر بغداد في الأردن، والبحرين سوف تكون حاضرة في ذلك المؤتمر".
وأمس، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يعتزم زيارة إيران قريبا، ولفتت إلى أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد.
ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصدر، قوله إن الزيارة المرتقبة للسوداني تأتي ردا على دعوة رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي حملها سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والذي التقى السوداني في بغداد أمس السبت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала