https://sputnikarabic.ae/20221127/وزير-طاقة-سابق-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-كبير-في-المعدات-اللازمة-لتشغيل-نظام-الطاقة-1070582570.html
وزير طاقة سابق: أوكرانيا تعاني من نقص كبير في المعدات اللازمة لتشغيل نظام الطاقة
وزير طاقة سابق: أوكرانيا تعاني من نقص كبير في المعدات اللازمة لتشغيل نظام الطاقة
أعلن وزير الطاقة السابق إيفان بلاتشكوف، إن أوكرانيا تعاني من نقص في المعدات اللازمة لدعم نظام الطاقة، ولا توجد محولات قوية في الاحتياط، وقد يستغرق إنتاج وحدات... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T00:40+0000
2022-11-27T00:40+0000
2022-11-27T00:40+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836354_15:0:2500:1398_1920x0_80_0_0_9e111e86f80998cf1165945e14387361.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بلاتشكوف، "أوكرانيا لديها مشاكل كبيرة للغاية مع المعدات اللازمة لصيانة نظام الطاقة، حيث تم بالفعل استخدام جميع المعدات الاحتياطية. ولن يكون من الممكن أيضا شراء هذه المعدات من بلدان أخرى. وهذا ينطبق بشكل خاص على المحولات القوية غير الاحتياطية".وأشار إلى أن مثل هذه الوحدات يتم تصنيعها لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، وبعضها يصل إلى نصف عام.وأوضح أنه من المستحيل الآن الحصول عليها في بلدان أخرى، نظرا لوجود فئة جهد مختلفة، خاصة بالنسبة لمعدات الجهد العالي.
https://sputnikarabic.ae/20221126/سلوتسكي-قرار-كييف-مقاطعة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-يؤكد-أنهم-لا-يرغبون-بالحوار-1070582444.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836354_426:0:2290:1398_1920x0_80_0_0_0884e75ae152a6ae41418ca39d67a316.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وزير طاقة سابق: أوكرانيا تعاني من نقص كبير في المعدات اللازمة لتشغيل نظام الطاقة
تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة السابق إيفان بلاتشكوف، إن أوكرانيا تعاني من نقص في المعدات اللازمة لدعم نظام الطاقة، ولا توجد محولات قوية في الاحتياط، وقد يستغرق إنتاج وحدات جديدة حوالي ستة أشهر.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلاتشكوف، "أوكرانيا لديها مشاكل كبيرة للغاية
مع المعدات اللازمة لصيانة نظام الطاقة، حيث تم بالفعل استخدام جميع المعدات الاحتياطية. ولن يكون من الممكن أيضا شراء هذه المعدات من بلدان أخرى. وهذا ينطبق بشكل خاص على المحولات القوية غير الاحتياطية".
وأشار إلى أن مثل هذه الوحدات يتم تصنيعها لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، وبعضها يصل إلى نصف عام.
وأوضح أنه من المستحيل الآن الحصول عليها في بلدان أخرى، نظرا لوجود فئة جهد مختلفة، خاصة بالنسبة لمعدات الجهد العالي.