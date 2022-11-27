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https://sputnikarabic.ae/20221127/وزير-طاقة-سابق-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-كبير-في-المعدات-اللازمة-لتشغيل-نظام-الطاقة-1070582570.html
وزير طاقة سابق: أوكرانيا تعاني من نقص كبير في المعدات اللازمة لتشغيل نظام الطاقة
وزير طاقة سابق: أوكرانيا تعاني من نقص كبير في المعدات اللازمة لتشغيل نظام الطاقة
أعلن وزير الطاقة السابق إيفان بلاتشكوف، إن أوكرانيا تعاني من نقص في المعدات اللازمة لدعم نظام الطاقة، ولا توجد محولات قوية في الاحتياط، وقد يستغرق إنتاج وحدات... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T00:40+0000
2022-11-27T00:40+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلاتشكوف، "أوكرانيا لديها مشاكل كبيرة للغاية مع المعدات اللازمة لصيانة نظام الطاقة، حيث تم بالفعل استخدام جميع المعدات الاحتياطية. ولن يكون من الممكن أيضا شراء هذه المعدات من بلدان أخرى. وهذا ينطبق بشكل خاص على المحولات القوية غير الاحتياطية".وأشار إلى أن مثل هذه الوحدات يتم تصنيعها لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، وبعضها يصل إلى نصف عام.وأوضح أنه من المستحيل الآن الحصول عليها في بلدان أخرى، نظرا لوجود فئة جهد مختلفة، خاصة بالنسبة لمعدات الجهد العالي.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

وزير طاقة سابق: أوكرانيا تعاني من نقص كبير في المعدات اللازمة لتشغيل نظام الطاقة

00:40 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / Arman Soldinآثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / Arman Soldin
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أعلن وزير الطاقة السابق إيفان بلاتشكوف، إن أوكرانيا تعاني من نقص في المعدات اللازمة لدعم نظام الطاقة، ولا توجد محولات قوية في الاحتياط، وقد يستغرق إنتاج وحدات جديدة حوالي ستة أشهر.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلاتشكوف، "أوكرانيا لديها مشاكل كبيرة للغاية مع المعدات اللازمة لصيانة نظام الطاقة، حيث تم بالفعل استخدام جميع المعدات الاحتياطية. ولن يكون من الممكن أيضا شراء هذه المعدات من بلدان أخرى. وهذا ينطبق بشكل خاص على المحولات القوية غير الاحتياطية".
وأشار إلى أن مثل هذه الوحدات يتم تصنيعها لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، وبعضها يصل إلى نصف عام.
ليونيد سلوتسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
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أمس, 23:38 GMT
وأوضح أنه من المستحيل الآن الحصول عليها في بلدان أخرى، نظرا لوجود فئة جهد مختلفة، خاصة بالنسبة لمعدات الجهد العالي.
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