https://sputnikarabic.ae/20221127/198-منظمة-فلسطينية-ودولية-تطالب-المحكمة-الجنائية-الدولية-بالتحقيق-في-جرائم-إسرائيل-ضد-الفلسطينيين-1070609247.html
198 منظمة فلسطينية ودولية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "جرائم" إسرائيل ضد الفلسطينيين
198 منظمة فلسطينية ودولية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "جرائم" إسرائيل ضد الفلسطينيين
دعت 198 منظمة فلسطينية ودولية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فيرنانديز دي... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T21:41+0000
2022-11-27T21:41+0000
2022-11-27T21:41+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دعت المنظمات في مذكرة رفعتها إلى الجنائية الدولية، "الإدانة العلنية لتصنيف إسرائيل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية كإرهاب، وكذلك دعوة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها".وطالبت المنظمات "بإدراج الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها العسكري غير المبرر على قطاع غزة في آب/ أغسطس 2022 في التحقيق الجاري بالوضع في فلسطين".وأكدت المنظمات "على ضرورة تسريع التحقيق بالوضع في فلسطين، ليشمل الجرائم ضد الإنسانية مثل الفصل العنصري والاضطهاد، وكذلك إصدار بيانات استباقية لمنع الممارسات الإسرائيلية التي قد تسهم في استمرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".ولفتت إلى أن "جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين، بما في ذلك اضطهاد المنظمات الفلسطينية كعمل غير إنساني تعتبر من جرائم الفصل العنصري ضد الإنسانية، ويجب التحقيق فيها من قبل الجنائية الدولية، عملا بالمادة 9 من نظام روما الأساسي".
https://sputnikarabic.ae/20221127/فلسطين-تدين-بأقسى-العبارات-اقتحامات-المسجد-الأقصى-وتحذر-من-مخاطر-اتفاقيات-نتنياهو-وبن-غفير--1070596839.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
198 منظمة فلسطينية ودولية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "جرائم" إسرائيل ضد الفلسطينيين
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دعت 198 منظمة فلسطينية ودولية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي، للتحقيق فيما اسموه "جرائم الحرب" ترتكبها إسرائيل ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
، دعت المنظمات في مذكرة رفعتها إلى الجنائية الدولية، "الإدانة العلنية لتصنيف إسرائيل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية كإرهاب، وكذلك دعوة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها".
وطالبت المنظمات "بإدراج الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها العسكري غير المبرر على قطاع غزة في آب/ أغسطس 2022 في التحقيق الجاري بالوضع في فلسطين".
وأكدت المنظمات "على ضرورة تسريع التحقيق بالوضع في فلسطين، ليشمل الجرائم ضد الإنسانية مثل الفصل العنصري والاضطهاد، وكذلك إصدار بيانات استباقية لمنع الممارسات الإسرائيلية التي قد تسهم في استمرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
ولفتت إلى أن "جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين، بما في ذلك اضطهاد المنظمات الفلسطينية كعمل غير إنساني تعتبر من جرائم الفصل العنصري ضد الإنسانية، ويجب التحقيق فيها من قبل الجنائية الدولية، عملا بالمادة 9 من نظام روما الأساسي".