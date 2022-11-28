https://sputnikarabic.ae/20221128/أدنوك-الإماراتية-تقرر-تقديم-موعد-زيادة-إنتاج-النفط-إلى-5-ملايين-برميل-يوميا-بحلول-2027-1070632651.html
"أدنوك" الإماراتية تقرر تقديم موعد زيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027
"أدنوك" الإماراتية تقرر تقديم موعد زيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027
اعتمدت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الاثنين، خططها لتسريع تنفيذ رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، بدلا من... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T15:06+0000
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جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي ترأسه الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته رئيسا للمجلس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأكد الشيخ محمد بن زايد في الاجتماع، أن "الإمارات مستمرة في تعزيز مكانتها ودورها الرائد مساهما رئيسا في ضمان أمن الطاقة العالمي واستدامة إمداداتها وداعماً أساسياً لجهود الانتقال الواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة من خلال مواكبة المستقبل واستثمار الفرص المهمة التي يوفرها هذا التحول".وأعلنت " أدنوك " خلال الاجتماع تأسيس شركة " أدنوك للغاز"، وهي شركة جديدة عالمية المستوى لمعالجة وتسويق الغاز، ستبدأ أعمالها اعتبارا من 1 من شهر يناير/ كانون الثاني 2023، فيما ستتولى الشركة مسؤولية عمليات التشغيل والصيانة والتسويق لشركتي "أدنوك لمعالجة الغاز" و"أدنوك للغاز الطبيعي المسال" من خلال شركة واحدة متكاملة.كما وجه المجلس "أدنوك" لتنفيذ طرح عام أولي لحصة أقلية في الشركة الجديدة خلال عام 2023، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.كما اعتمد المجلس في اجتماعه خطة عمل "أدنوك" لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 150 مليار دولار أمريكي للسنوات الخمس القادمة (2023 - 2027)، والتي ستمكّن الشركة من المضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها للنمو السريع.وتهدف "أدنوك" من خلال هذه الخطة إلى إعادة توجيه 48 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
https://sputnikarabic.ae/20221031/رئيس-أدنوك-الإماراتية-يقول-إن-الاقتصاد-العالمي-في-وضع-حرج-جدا-1069666707.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
"أدنوك" الإماراتية تقرر تقديم موعد زيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027
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اعتمدت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الاثنين، خططها لتسريع تنفيذ رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، بدلا من عام 2030 المعلن عنه سابقا.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي ترأسه الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته رئيسا للمجلس، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
وأكد الشيخ محمد بن زايد في الاجتماع، أن "الإمارات مستمرة في تعزيز مكانتها ودورها الرائد مساهما رئيسا في ضمان أمن الطاقة العالمي واستدامة إمداداتها وداعماً أساسياً لجهود الانتقال الواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة من خلال مواكبة المستقبل واستثمار الفرص المهمة التي يوفرها هذا التحول".
وأعلنت " أدنوك " خلال الاجتماع تأسيس شركة " أدنوك للغاز"، وهي شركة جديدة عالمية المستوى لمعالجة وتسويق الغاز، ستبدأ أعمالها اعتبارا من 1 من شهر يناير/ كانون الثاني 2023، فيما ستتولى الشركة مسؤولية عمليات التشغيل والصيانة والتسويق لشركتي "أدنوك لمعالجة الغاز" و"أدنوك للغاز الطبيعي المسال" من خلال شركة واحدة متكاملة.
كما وجه المجلس "أدنوك" لتنفيذ طرح عام أولي لحصة أقلية في الشركة الجديدة خلال عام 2023، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.
كما اعتمد المجلس في اجتماعه خطة عمل "أدنوك" لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 150 مليار دولار أمريكي للسنوات الخمس القادمة (2023 - 2027)، والتي ستمكّن الشركة من المضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها للنمو السريع.
وتهدف "أدنوك" من خلال هذه الخطة إلى إعادة توجيه 48 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.