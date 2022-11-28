https://sputnikarabic.ae/20221128/أردوغان-صفقة-الحبوب-تظهر-إمكانية-الدبلوماسية-في-أوكرانيا-1070615737.html
أردوغان: صفقة الحبوب تظهر إمكانية الدبلوماسية في أوكرانيا
أردوغان: صفقة الحبوب تظهر إمكانية الدبلوماسية في أوكرانيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تنفيذ صفقة الحبوب أظهر أن الحل الدبلوماسي للوضع في أوكرانيا ممكن. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T09:40+0000
2022-11-28T09:40+0000
2022-11-28T09:40+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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وقال أردوغان في خطاب في إسطنبول: "خلال هذه الأيام الصعبة، عندما كانت القيم الإنسانية قيد الاختبار، شاركت تركيا أموالها مع من يحتاجون إليها. منذ اليوم الأول، عملنا بشكل مكثف لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقد أظهرنا أن الحل الدبلوماسي ممكن بفضل ممر الحبوب عبر البحر الأسود واتفاقية تبادل الأسرى. إن الأزمة التي بدأت بتفشي وباء كورونا واستمرت بارتفاع أسعار الطاقة، تستمر وتأخذ بعدا جديدا.يتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو/تموز من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. انتهى العقد في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه يمدد تلقائيًا لمدة 120 يومًا في حالة عدم وجود اعتراضات من أي من الأطراف. وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه "لم يتم تلقي مثل هذه الاعتراضات".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: صفقة الحبوب تظهر إمكانية الدبلوماسية في أوكرانيا
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تنفيذ صفقة الحبوب أظهر أن الحل الدبلوماسي للوضع في أوكرانيا ممكن.
وقال أردوغان في خطاب في إسطنبول: "خلال هذه الأيام الصعبة، عندما كانت القيم الإنسانية قيد الاختبار، شاركت تركيا أموالها مع من يحتاجون إليها. منذ اليوم الأول، عملنا بشكل مكثف لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقد أظهرنا أن الحل الدبلوماسي ممكن بفضل ممر الحبوب عبر البحر الأسود واتفاقية تبادل الأسرى. إن الأزمة التي بدأت بتفشي وباء كورونا واستمرت بارتفاع أسعار الطاقة، تستمر وتأخذ بعدا جديدا.
يتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو/تموز من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. انتهى العقد في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه يمدد تلقائيًا لمدة 120 يومًا في حالة عدم وجود اعتراضات من أي من الأطراف. وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه "لم يتم تلقي مثل هذه الاعتراضات".