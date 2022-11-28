https://sputnikarabic.ae/20221128/أردوغان-لم-يعد-مقبولا-تقديم-بعض-الدول-الغربية-الدعم-للتنظيمات-الإرهابية-1070641736.html

أردوغان: لم يعد مقبولا تقديم بعض الدول الغربية الدعم للتنظيمات الإرهابية

أردوغان: لم يعد مقبولا تقديم بعض الدول الغربية الدعم للتنظيمات الإرهابية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، "مواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية". 28.11.2022, سبوتنيك عربي

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2022-11-28T18:12+0000

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وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، "لن نحصل على إذن من أحد لمحاربة التنظيمات الإرهابية"، مضيفا: "لم يعد مقبولا تقديم بعض الدول الغربية الدعم للتنظيمات الإرهابية. حربنا هي ضد التنظيمات الإرهابية ولا نستهدف أحدا بسبب عرقه أو دينه".وتابع: "لسنا مضطرين لتحمل رياء القوى الداعمة للتنظيمات الإرهابية من خلال تغيير أسماء التنظيمات لتبرير دعمها، كما أننا لا نستأذن أحدا عندما نتخذ خطوات تتعلق بأمن أراضينا وأبناء شعبنا، فإننا لا نقبل المحاسبة من أحد".وخلال الأيام الأخيرة، كثفت تركيا قصفها لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمالي سوريا، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا، وتتهمه بشن هجمات دموية في البلاد، بما في ذلك تفجير إسطنبول الذي وقع في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وأكد أردوغان، أمس الأحد، أن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها". وقال إن بلاده "لديها حق مشروع ولا أحد بإمكانه أن يقف أمام ممارسة حقها"، مؤكدا "تحييد 480 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية في العراق وسوريا".يأتي ذلك في وقت تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى آفساور، والبحرية أرجمنت طاتلي أوغلو، والجوية أتيلا غولان، الوحدات العاملة على الحدود مع العراق.

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العراق اليوم