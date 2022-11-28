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https://sputnikarabic.ae/20221128/أردوغان-يدعو-الدول-الإسلامية-لدعم--الحل-السياسي-في-سوريا-لتخليصها-من-دوامة-الصراع-1070622156.html
أردوغان يدعو الدول الإسلامية لدعم الحل السياسي في سوريا لتخليصها من "دوامة الصراع"
أردوغان يدعو الدول الإسلامية لدعم الحل السياسي في سوريا لتخليصها من "دوامة الصراع"
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الدول الإسلامية إلى دعم جهود الحل السياسي في سوريا لتخليصها من "دوامة الصراع". 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T11:28+0000
2022-11-28T11:28+0000
رجب طيب أردوغان
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أخبار تركيا اليوم
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تصريحات أردوغان جاءت خلال مشاركته في افتتاح الاجتماع 38 للجنة الوزارية الاقتصادية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.وقال الرئيس التركي: "يجب على الدول الإسلامية أن تبدي إرادة أقوى وأن تدعم جهود الحل السياسي في سوريا لتتخلص البلد من دوامة الصراع والأزمة الإنسانية والإرهاب".وامس الأحد، قال أردوغان "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر فليست هناك خصومة دائمة في السياسة"، متابعا: "هناك من أرادوا الاستفادة من القطيعة في فترة ما مع دول الخليج لكن خططهم فشلت عندما أزلنا هذه القطيعة".وشدد أردوغان في تصريحاته اليوم الاثنين، على أن هناك ضرورة إلى "إنهاء لعبة دعم تنظيم "بي كي كي (حزب العمال الكردستاني)" الإرهابي وامتداداتها التي تتخفى تحت ستار مكافحة تنظيم "داعش".وخلال الأيام الأخيرة، كثفت تركيا قصفها لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمالي سوريا، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا، وتتهمه بشن هجمات دموية في البلاد، بما في ذلك تفجير إسطنبول الذي وقع في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وخاطب أردوغان الحضور بقوله: "أينما وجد ظلم أو نزاع أو بريء يموت جوعا وعطشا، فجميعنا سيتحّمل وزر ذلك".ومضى بقوله: "الأمة الإسلامية تتحلى بروابط الأخوة وبوسائل القوة والمعرفة التي تمكنها من التغلب على كافة الخلافات والتباينات".وحول القضية الفلسطينية قال أردوغان "نبذل قصارى جهدنا وسنواصل ذلك لضمان حصول الشعب الفلسطيني على دولته وحقوقه المشروعة والحفاظ على الوضع الراهن في القدس والمسجد الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20221127/أردوغان-يقول-إن-السيسي-سعيد-للغاية-إثر-لقائهما-في-قطر-ويؤكد-إمكانية-عودة-العلاقات-مع-سوريا-قريبا-1070606683.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يدعو الدول الإسلامية لدعم الحل السياسي في سوريا لتخليصها من "دوامة الصراع"

11:28 GMT 28.11.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . POOL
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الدول الإسلامية إلى دعم جهود الحل السياسي في سوريا لتخليصها من "دوامة الصراع".
تصريحات أردوغان جاءت خلال مشاركته في افتتاح الاجتماع 38 للجنة الوزارية الاقتصادية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.
وقال الرئيس التركي: "يجب على الدول الإسلامية أن تبدي إرادة أقوى وأن تدعم جهود الحل السياسي في سوريا لتتخلص البلد من دوامة الصراع والأزمة الإنسانية والإرهاب".
وامس الأحد، قال أردوغان "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر فليست هناك خصومة دائمة في السياسة"، متابعا: "هناك من أرادوا الاستفادة من القطيعة في فترة ما مع دول الخليج لكن خططهم فشلت عندما أزلنا هذه القطيعة".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
أردوغان يقول إنه اجتمع مع السيسي 45 دقيقة في الدوحة ويؤكد إمكانية عودة العلاقات مع سوريا قريبا
أمس, 18:57 GMT
وشدد أردوغان في تصريحاته اليوم الاثنين، على أن هناك ضرورة إلى "إنهاء لعبة دعم تنظيم "بي كي كي (حزب العمال الكردستاني)" الإرهابي وامتداداتها التي تتخفى تحت ستار مكافحة تنظيم "داعش".
وخلال الأيام الأخيرة، كثفت تركيا قصفها لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمالي سوريا، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا، وتتهمه بشن هجمات دموية في البلاد، بما في ذلك تفجير إسطنبول الذي وقع في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وخاطب أردوغان الحضور بقوله: "أينما وجد ظلم أو نزاع أو بريء يموت جوعا وعطشا، فجميعنا سيتحّمل وزر ذلك".
ومضى بقوله: "الأمة الإسلامية تتحلى بروابط الأخوة وبوسائل القوة والمعرفة التي تمكنها من التغلب على كافة الخلافات والتباينات".
وحول القضية الفلسطينية قال أردوغان "نبذل قصارى جهدنا وسنواصل ذلك لضمان حصول الشعب الفلسطيني على دولته وحقوقه المشروعة والحفاظ على الوضع الراهن في القدس والمسجد الأقصى".
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