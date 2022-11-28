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أسعار النفط تنخفض لأدنى مستوى لها منذ 11 شهرا
أسعار النفط تنخفض لأدنى مستوى لها منذ 11 شهرا
انخفضت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل، اليوم الاثنين، بالتزامن مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T07:00+0000
2022-11-28T07:05+0000
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وأشارت وكالة "عمون" إلى أن هذا الانخفاض يأتي في وقت يشهد مخاوف بشأن الطلب على النفط في الصين وهي أكبر مستورد للنفط.وفي السياق ذاته، هبط خام برنت 2.16 دولار أو 2.6% حيث تم تداوله عند 81.47 دولار للبرميل في الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى 81.16 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى له منذ 11 يناير/ كانون الثاني، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.08 دولار أو2.7% إلى 74.20 دولار للبرميل.وانخفض الخام إلى 73.82 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى له منذ 27 ديسمبر/ كانون الثاني 2021، كما سجل كلا الخامين القياسيين، اللذين بلغا أدنى مستوياتهما منذ 10 أشهر الأسبوع الماضي، ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية، واختتم برنت الأسبوع الأخير منخفضا 4.6%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7%.من جانبه، صرح مدير عام البحوث في شركة نيسان للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا، أن إضافة إلى المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الوقود في الصين بسبب عودة ارتفاع أعداد إصابات كورونا.
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اقتصاد, أخبار العالم الآن
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أسعار النفط تنخفض لأدنى مستوى لها منذ 11 شهرا

07:00 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 07:05 GMT 28.11.2022)
© AFP 2022 / ODD ANDERSENتم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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انخفضت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل، اليوم الاثنين، بالتزامن مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا.
وأشارت وكالة "عمون" إلى أن هذا الانخفاض يأتي في وقت يشهد مخاوف بشأن الطلب على النفط في الصين وهي أكبر مستورد للنفط.
وفي السياق ذاته، هبط خام برنت 2.16 دولار أو 2.6% حيث تم تداوله عند 81.47 دولار للبرميل في الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى 81.16 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى له منذ 11 يناير/ كانون الثاني، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.08 دولار أو2.7% إلى 74.20 دولار للبرميل.
وانخفض الخام إلى 73.82 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى له منذ 27 ديسمبر/ كانون الثاني 2021، كما سجل كلا الخامين القياسيين، اللذين بلغا أدنى مستوياتهما منذ 10 أشهر الأسبوع الماضي، ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية، واختتم برنت الأسبوع الأخير منخفضا 4.6%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7%.
من جانبه، صرح مدير عام البحوث في شركة نيسان للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا، أن إضافة إلى المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الوقود في الصين بسبب عودة ارتفاع أعداد إصابات كورونا.
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