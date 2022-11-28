https://sputnikarabic.ae/20221128/أوكرانيا-الاتحاد-الأوروبي-سيغطي-نصف-عجز-الموازنة-في-العام-المقبل-1070631316.html
أوكرانيا: الاتحاد الأوروبي سيغطي نصف عجز الموازنة في العام المقبل
أوكرانيا: الاتحاد الأوروبي سيغطي نصف عجز الموازنة في العام المقبل
قالت نائبة وزير المالية الأوكرانية، أولغا زيكوفا، اليوم الاثنين، إن ما يقرب من نصف عجز الموازنة الأوكرانية العام المقبل سيتم تغطيته من أموال الاتحاد الأوروبي. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T14:46+0000
2022-11-28T14:46+0000
2022-11-28T14:46+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت زيكوفا على التلفزيون الأوكراني: "سيتم تغطية نصف عجز الموازنة تقريبا من أموال الاتحاد الأوروبي". وافق مجلس الوزراء الأوكراني على مشروع موازنة 2023 بعجز قدره 20% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر/ أيلول.صرح رئيس الوزراء دينيس شميهال أن المسودة تتوقع 1.28 تريليون هريفنيا (34.6 مليار دولار) من الإيرادات و2.57 تريليون هريفنيا من الإنفاق، مع عجز في الموازنة الشهرية يبلغ 3 مليارات دولار، والتي تعتزم أوكرانيا تغطيتها عن طريق الاقتراض الخارجي.وقال يوري أريستوف، رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان الأوكراني، في 27 سبتمبر/ أيلول، إن مشروع الموازنة طور على أساس افتراض أن الأعمال العدائية ستستمر طوال عام 2023.وافق البرلمان الأوكراني على مشروع الميزانية في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال المشرع ياروسلاف زيليزنياك إنها تتوقع عجزا قدره 38 مليار دولار. وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الموازنة الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221128/أوكرانيا-تتوقع-أن-تظل-الولايات-المتحدة-المانح-الرئيسي-للبلاد-في-عام-2023-1070617505.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
أوكرانيا: الاتحاد الأوروبي سيغطي نصف عجز الموازنة في العام المقبل
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قالت نائبة وزير المالية الأوكرانية، أولغا زيكوفا، اليوم الاثنين، إن ما يقرب من نصف عجز الموازنة الأوكرانية العام المقبل سيتم تغطيته من أموال الاتحاد الأوروبي.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت زيكوفا على التلفزيون الأوكراني: "سيتم تغطية نصف عجز الموازنة تقريبا من أموال الاتحاد الأوروبي". وافق مجلس الوزراء الأوكراني على مشروع موازنة 2023 بعجز قدره 20% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر/ أيلول.
صرح رئيس الوزراء دينيس شميهال أن المسودة تتوقع 1.28 تريليون هريفنيا (34.6 مليار دولار) من الإيرادات و2.57 تريليون هريفنيا من الإنفاق، مع عجز في الموازنة الشهرية يبلغ 3 مليارات دولار، والتي تعتزم أوكرانيا تغطيتها عن طريق الاقتراض الخارجي
.
وقال يوري أريستوف، رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان الأوكراني، في 27 سبتمبر/ أيلول، إن مشروع الموازنة طور على أساس افتراض أن الأعمال العدائية ستستمر طوال عام 2023.
وافق البرلمان الأوكراني على مشروع الميزانية في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال المشرع ياروسلاف زيليزنياك إنها تتوقع عجزا قدره 38 مليار دولار. وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الموازنة الأسبوع الماضي.