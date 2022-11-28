https://sputnikarabic.ae/20221128/أوكرانيا-تتوقع-أن-تظل-الولايات-المتحدة-المانح-الرئيسي-للبلاد-في-عام-2023-1070617505.html
أوكرانيا تتوقع أن تظل الولايات المتحدة المانح الرئيسي للبلاد في عام 2023
أوكرانيا تتوقع أن تظل الولايات المتحدة المانح الرئيسي للبلاد في عام 2023
أعلنت نائبة وزير المالية الأوكرانية، أولغا زيكوفا، أنه في العام المقبل، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى تمويل خارجي كبير من ميزانية الدولة، وستظل الولايات المتحدة... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T10:04+0000
2022-11-28T10:04+0000
2022-11-28T10:08+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت على الهواء على تليفزيون عموم أوكرانيا: "ستستمر أوكرانيا في طلب تمويل خارجي كبير ... ستظل الولايات المتحدة أحد المانحين الرئيسيين. نحن نجري محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية وقد قدم البيت الأبيض اقتراحًا إلى الكونغرس الأمريكي للموافقة عليه، وهو حزمة بقيمة 37.7 مليار دولار لدعم شامل".ووفقا لها، تتوقع كييف أن تتلقى 1.1 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية من الولايات المتحدة العام المقبل.كما أشارت زيكوفا إلى أن ما يقرب من نصف عجز الميزانية الأوكرانية العام المقبل سيتم تغطيته من أموال الاتحاد الأوروبي.وافق مجلس الوزراء الأوكراني على ميزانية عام 2023 بعجز قدره 20% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر/أيلول. وأشار رئيس الوزراء دنيس شميغال إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة ينص على إيرادات عند مستوى 1.28 تريليون هريفنيا (حوالي 34.6 مليار دولار) ، والنفقات - 2.57 تريليون هريفنيا (حوالي 69.9 مليار دولار)، ويقدر عجز الموازنة الشهرية بنحو 3 مليارات دولار، والتي تعتزم أوكرانيا تغطيتها بقروض خارجية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تتوقع أن تظل الولايات المتحدة المانح الرئيسي للبلاد في عام 2023
10:04 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 10:08 GMT 28.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت نائبة وزير المالية الأوكرانية، أولغا زيكوفا، أنه في العام المقبل، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى تمويل خارجي كبير من ميزانية الدولة، وستظل الولايات المتحدة أحد المانحين الرئيسيين.
وقالت على الهواء على تليفزيون عموم أوكرانيا: "ستستمر أوكرانيا في طلب تمويل خارجي كبير ... ستظل الولايات المتحدة أحد المانحين الرئيسيين. نحن نجري محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية وقد قدم البيت الأبيض اقتراحًا إلى الكونغرس الأمريكي للموافقة عليه، وهو حزمة بقيمة 37.7 مليار دولار لدعم شامل".
ووفقا لها، تتوقع كييف أن تتلقى 1.1 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية من الولايات المتحدة العام المقبل.
كما أشارت زيكوفا إلى أن ما يقرب من نصف عجز الميزانية الأوكرانية العام المقبل سيتم تغطيته من أموال الاتحاد الأوروبي.
وافق مجلس الوزراء الأوكراني على ميزانية عام 2023 بعجز قدره 20% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر/أيلول. وأشار رئيس الوزراء دنيس شميغال إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة ينص على إيرادات عند مستوى 1.28 تريليون هريفنيا (حوالي 34.6 مليار دولار) ، والنفقات - 2.57 تريليون هريفنيا (حوالي 69.9 مليار دولار)، ويقدر عجز الموازنة الشهرية بنحو 3 مليارات دولار، والتي تعتزم أوكرانيا تغطيتها بقروض خارجية.