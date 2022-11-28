https://sputnikarabic.ae/20221128/إسرائيل-تحذر-مشجعيها-من-حضور-مباريات-كأس-العالم-في-قطر-1070622531.html
إسرائيل تحذر مشجعيها من حضور مباريات كأس العالم في قطر
إسرائيل تحذر مشجعيها من حضور مباريات كأس العالم في قطر
عممت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تحذيرا على الإسرائيليين طلبت فيه عدم الحضور إلى مباريات المونديال في قطر بسبب الخطر الكامن على حياتهم. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T11:41+0000
2022-11-28T11:41+0000
2022-11-28T11:41+0000
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يأتي ذلك بعدما أجرت الهيئة تقييمات يومية للأوضاع، مستندة إلى شهادات إسرائيليين حول ما وصفوه بالعداء من السكان المحليين والجماهير العربية التي توافدت إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم، وفقا لموقع "I24news" الإخباري الإسرائيلي.وتصنف الهيئة ذلك التحذير عند المستوى 3، وهو مستوى أقل بدرجة واحدة عن التحذيرات التي تصدر في بلدان تعتبرها إسرائيل معادية مثل لبنان وإيران وسوريا واليمن والعراق.وكانت تعليمات صدرت قبل انطلاق بطولة كأس العالم طلبت من الإسرائيليين عدم إبراز هويتهم الإسرائيلية خلال إقامتهم في قطر، وعدم التحدث بالعبرية في الشوارع تجنبا لأي احتكاك.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تعرض مراسلي القنوات الإسرائيلية للسخرية والتجاهل من قبل المشجعين العرب.
https://sputnikarabic.ae/20221123/كيف-تعامل-المشجعون-العرب-مع-الإعلام-الإسرائيلي-في-قطر-1070483404.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم
إسرائيل تحذر مشجعيها من حضور مباريات كأس العالم في قطر
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عممت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تحذيرا على الإسرائيليين طلبت فيه عدم الحضور إلى مباريات المونديال في قطر بسبب الخطر الكامن على حياتهم.
يأتي ذلك بعدما أجرت الهيئة تقييمات يومية للأوضاع، مستندة إلى شهادات إسرائيليين حول ما وصفوه بالعداء من السكان المحليين والجماهير العربية التي توافدت إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم، وفقا لموقع "I24news
" الإخباري الإسرائيلي.
وتصنف الهيئة ذلك التحذير عند المستوى 3، وهو مستوى أقل بدرجة واحدة عن التحذيرات التي تصدر في بلدان تعتبرها إسرائيل معادية مثل لبنان وإيران وسوريا واليمن والعراق.
وكانت تعليمات صدرت قبل انطلاق بطولة كأس العالم طلبت من الإسرائيليين عدم إبراز هويتهم الإسرائيلية خلال إقامتهم في قطر، وعدم التحدث بالعبرية في الشوارع تجنبا لأي احتكاك.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تعرض مراسلي القنوات الإسرائيلية للسخرية والتجاهل من قبل المشجعين العرب.