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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221128/إسرائيل-تحذر-مشجعيها-من-حضور-مباريات-كأس-العالم-في-قطر-1070622531.html
إسرائيل تحذر مشجعيها من حضور مباريات كأس العالم في قطر
إسرائيل تحذر مشجعيها من حضور مباريات كأس العالم في قطر
عممت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تحذيرا على الإسرائيليين طلبت فيه عدم الحضور إلى مباريات المونديال في قطر بسبب الخطر الكامن على حياتهم. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T11:41+0000
2022-11-28T11:41+0000
بطولة كأس العالم 2022
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم
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يأتي ذلك بعدما أجرت الهيئة تقييمات يومية للأوضاع، مستندة إلى شهادات إسرائيليين حول ما وصفوه بالعداء من السكان المحليين والجماهير العربية التي توافدت إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم، وفقا لموقع "I24news" الإخباري الإسرائيلي.وتصنف الهيئة ذلك التحذير عند المستوى 3، وهو مستوى أقل بدرجة واحدة عن التحذيرات التي تصدر في بلدان تعتبرها إسرائيل معادية مثل لبنان وإيران وسوريا واليمن والعراق.وكانت تعليمات صدرت قبل انطلاق بطولة كأس العالم طلبت من الإسرائيليين عدم إبراز هويتهم الإسرائيلية خلال إقامتهم في قطر، وعدم التحدث بالعبرية في الشوارع تجنبا لأي احتكاك.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تعرض مراسلي القنوات الإسرائيلية للسخرية والتجاهل من قبل المشجعين العرب.
https://sputnikarabic.ae/20221123/كيف-تعامل-المشجعون-العرب-مع-الإعلام-الإسرائيلي-في-قطر-1070483404.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم

إسرائيل تحذر مشجعيها من حضور مباريات كأس العالم في قطر

11:41 GMT 28.11.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورجماهير في منطقة المشجعين خلال بث مباراة دور المجموعات في كأس العالم بين الولايات المتحدة وويلز.
جماهير في منطقة المشجعين خلال بث مباراة دور المجموعات في كأس العالم بين الولايات المتحدة وويلز. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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عممت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تحذيرا على الإسرائيليين طلبت فيه عدم الحضور إلى مباريات المونديال في قطر بسبب الخطر الكامن على حياتهم.
يأتي ذلك بعدما أجرت الهيئة تقييمات يومية للأوضاع، مستندة إلى شهادات إسرائيليين حول ما وصفوه بالعداء من السكان المحليين والجماهير العربية التي توافدت إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم، وفقا لموقع "I24news" الإخباري الإسرائيلي.
وتصنف الهيئة ذلك التحذير عند المستوى 3، وهو مستوى أقل بدرجة واحدة عن التحذيرات التي تصدر في بلدان تعتبرها إسرائيل معادية مثل لبنان وإيران وسوريا واليمن والعراق.
المشجعون السعوديون بعد فوز منتخبهم على منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2002، الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
كيف تعامل المشجعون العرب مع الإعلام الإسرائيلي في قطر
23 نوفمبر, 17:59 GMT
وكانت تعليمات صدرت قبل انطلاق بطولة كأس العالم طلبت من الإسرائيليين عدم إبراز هويتهم الإسرائيلية خلال إقامتهم في قطر، وعدم التحدث بالعبرية في الشوارع تجنبا لأي احتكاك.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تعرض مراسلي القنوات الإسرائيلية للسخرية والتجاهل من قبل المشجعين العرب.
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