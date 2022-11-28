https://sputnikarabic.ae/20221128/إعلام-ألمانيا-تواجه-مشكلة-غير-متوقعة-بسبب-توريد-الأسلحة-إلى-القوات-الأوكرانية-1070638232.html
إعلام: ألمانيا تواجه مشكلة غير متوقعة بسبب توريد الأسلحة إلى القوات الأوكرانية
إعلام: ألمانيا تواجه مشكلة غير متوقعة بسبب توريد الأسلحة إلى القوات الأوكرانية
أفادت صحيفة "Die Welt" الألمانية أن توريد برلين للأسلحة إلى كييف أدى إلى انخفاض كبير في كمية الذخيرة في ألمانيا. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T17:06+0000
2022-11-28T17:06+0000
2022-11-28T17:06+0000
العالم
الجيش الألماني
مساعدات عسكرية
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وكتب غيرهارد هيجمان في مقال "أدى القتال في أوكرانيا إلى إهدار كبير للذخيرة وأظهر لقوات الناتو أنهم بحاجة إلى تجديد إمداداتهم."يشير المقال إلى أن إعادة إنتاج الذخيرة معقد بسبب نقص البارود ,بسبب انخفاض المعروض من المواد اللازمة من الصين. لذلك، نشأت التأخيرات في بداية الوباء، ويستغرق التسليم الآن من ستة إلى تسعة أشهر.وأضاف أنه من بين أمور أخرى، قد تكون المشاكل مرتبطة بإنهاء تعاون بكين مع المصنعين الغربيين على خلفية المنافسة المتزايدة، بناء على رأي الخبراء.وتابع "وفقا للتقديرات المتاحة، في حالة نشوب حرب، فإن الاحتياطيات لن تدوم سوى بضع ساعات، أو في أحسن الأحوال يومين".ووفقا للمؤلف، فإن متطلبات الخراطيش وفقا لمعايير الناتو أصبحت أيضا عقبة أمام الاستنساخ السريع. ويضيف أيضا أنه منذ التسعينيات، يستخدم الجيش الألماني الخراطيش والقذائف التي تحتوي على نسبة منخفضة من المواد الضارة لتقليل التأثير السلبي على صحة الجنود، ولكن هذا في الوقت نفسه يعقد الإنتاج.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الجيش الألماني, مساعدات عسكرية
العالم, الجيش الألماني, مساعدات عسكرية
إعلام: ألمانيا تواجه مشكلة غير متوقعة بسبب توريد الأسلحة إلى القوات الأوكرانية
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أفادت صحيفة "Die Welt" الألمانية أن توريد برلين للأسلحة إلى كييف أدى إلى انخفاض كبير في كمية الذخيرة في ألمانيا.
وكتب غيرهارد هيجمان في مقال "أدى القتال في أوكرانيا إلى إهدار كبير للذخيرة وأظهر لقوات الناتو أنهم بحاجة إلى تجديد إمداداتهم."
يشير المقال إلى أن إعادة إنتاج الذخيرة معقد بسبب نقص البارود ,بسبب انخفاض المعروض من المواد اللازمة من الصين. لذلك، نشأت التأخيرات في بداية الوباء، ويستغرق التسليم الآن من ستة إلى تسعة أشهر.
وأضاف أنه من بين أمور أخرى، قد تكون المشاكل مرتبطة بإنهاء تعاون بكين مع المصنعين الغربيين على خلفية المنافسة المتزايدة، بناء على رأي الخبراء.
وتابع "وفقا للتقديرات المتاحة، في حالة نشوب حرب، فإن الاحتياطيات لن تدوم سوى بضع ساعات، أو في أحسن الأحوال يومين".
ووفقا للمؤلف، فإن متطلبات الخراطيش وفقا لمعايير الناتو أصبحت أيضا عقبة أمام الاستنساخ السريع. ويضيف أيضا أنه منذ التسعينيات، يستخدم الجيش الألماني الخراطيش والقذائف التي تحتوي على نسبة منخفضة من المواد الضارة لتقليل التأثير السلبي على صحة الجنود، ولكن هذا في الوقت نفسه يعقد الإنتاج.