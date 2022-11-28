عربي
https://sputnikarabic.ae/20221128/إعلام-ألمانيا-تواجه-مشكلة-غير-متوقعة-بسبب-توريد-الأسلحة-إلى-القوات-الأوكرانية-1070638232.html
إعلام: ألمانيا تواجه مشكلة غير متوقعة بسبب توريد الأسلحة إلى القوات الأوكرانية
إعلام: ألمانيا تواجه مشكلة غير متوقعة بسبب توريد الأسلحة إلى القوات الأوكرانية
أفادت صحيفة "Die Welt" الألمانية أن توريد برلين للأسلحة إلى كييف أدى إلى انخفاض كبير في كمية الذخيرة في ألمانيا. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T17:06+0000
2022-11-28T17:06+0000
العالم
الجيش الألماني
مساعدات عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068898994_312:666:2769:2048_1920x0_80_0_0_aa4dc73b55fbc65d886f4404930e7977.jpg
وكتب غيرهارد هيجمان في مقال "أدى القتال في أوكرانيا إلى إهدار كبير للذخيرة وأظهر لقوات الناتو أنهم بحاجة إلى تجديد إمداداتهم."يشير المقال إلى أن إعادة إنتاج الذخيرة معقد بسبب نقص البارود ,بسبب انخفاض المعروض من المواد اللازمة من الصين. لذلك، نشأت التأخيرات في بداية الوباء، ويستغرق التسليم الآن من ستة إلى تسعة أشهر.وأضاف أنه من بين أمور أخرى، قد تكون المشاكل مرتبطة بإنهاء تعاون بكين مع المصنعين الغربيين على خلفية المنافسة المتزايدة، بناء على رأي الخبراء.وتابع "وفقا للتقديرات المتاحة، في حالة نشوب حرب، فإن الاحتياطيات لن تدوم سوى بضع ساعات، أو في أحسن الأحوال يومين".ووفقا للمؤلف، فإن متطلبات الخراطيش وفقا لمعايير الناتو أصبحت أيضا عقبة أمام الاستنساخ السريع. ويضيف أيضا أنه منذ التسعينيات، يستخدم الجيش الألماني الخراطيش والقذائف التي تحتوي على نسبة منخفضة من المواد الضارة لتقليل التأثير السلبي على صحة الجنود، ولكن هذا في الوقت نفسه يعقد الإنتاج.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068898994_551:693:2358:2048_1920x0_80_0_0_72bcbfd842676ddbb60ca66ebd0448ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الجيش الألماني, مساعدات عسكرية
العالم, الجيش الألماني, مساعدات عسكرية

إعلام: ألمانيا تواجه مشكلة غير متوقعة بسبب توريد الأسلحة إلى القوات الأوكرانية

17:06 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / Petras Malukasجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / Petras Malukas
تابعنا عبرTelegram
أفادت صحيفة "Die Welt" الألمانية أن توريد برلين للأسلحة إلى كييف أدى إلى انخفاض كبير في كمية الذخيرة في ألمانيا.
وكتب غيرهارد هيجمان في مقال "أدى القتال في أوكرانيا إلى إهدار كبير للذخيرة وأظهر لقوات الناتو أنهم بحاجة إلى تجديد إمداداتهم."
يشير المقال إلى أن إعادة إنتاج الذخيرة معقد بسبب نقص البارود ,بسبب انخفاض المعروض من المواد اللازمة من الصين. لذلك، نشأت التأخيرات في بداية الوباء، ويستغرق التسليم الآن من ستة إلى تسعة أشهر.
وأضاف أنه من بين أمور أخرى، قد تكون المشاكل مرتبطة بإنهاء تعاون بكين مع المصنعين الغربيين على خلفية المنافسة المتزايدة، بناء على رأي الخبراء.
وتابع "وفقا للتقديرات المتاحة، في حالة نشوب حرب، فإن الاحتياطيات لن تدوم سوى بضع ساعات، أو في أحسن الأحوال يومين".
ووفقا للمؤلف، فإن متطلبات الخراطيش وفقا لمعايير الناتو أصبحت أيضا عقبة أمام الاستنساخ السريع. ويضيف أيضا أنه منذ التسعينيات، يستخدم الجيش الألماني الخراطيش والقذائف التي تحتوي على نسبة منخفضة من المواد الضارة لتقليل التأثير السلبي على صحة الجنود، ولكن هذا في الوقت نفسه يعقد الإنتاج.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала