https://sputnikarabic.ae/20221128/إيران-اتهام-طهران-بالهجوم-على-ناقلة-النفط-الصهيونية-قبالة-سواحل-سلطنة-عمان-كاذب-1070615821.html
إيران: اتهام طهران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان "كاذب"
إيران: اتهام طهران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان "كاذب"
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، "اتهام طهران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، قبالة سواحل سلطنة عمان"، الأسبوع... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T09:23+0000
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وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي، إن "توجيه الاتهامات الكاذبة ضد إيران هدف یسعى إليه الكيان الصهيوني وحلفاؤه"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وتابع مشددا أنه "إذا فعلت إيران شيئا، فهي شجاعة بما يكفي لتحمل المسؤولية عنه".وكان مسؤول أمني في إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، اتهم "إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل عمان".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول أمني كبير، قوله إن "إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة النفط المملوكة لشركة من سنغافورة ورجل أعمال إسرائيلي، قبالة سواحل خليج عمان".وكان المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط، قال لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان".وأوضح أن "الهجوم وقع، مساء الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل عمان"، مشيرا إلى أن "ناقلة النفط التي تم قصفها يتم تشغيلها من شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي ومقرها سنغافورة، وترفع علم ليبيريا".وكان ساحل عمان شهد، العام الماضي، تعرض السفينة التجارية اليابانية المملوكة لليبيريا وتديرها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لإسرائيل لهجوم في 29 يوليو/ تموز، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، من رعايا المملكة المتحدة ورومانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221116/مسؤول-إسرائيلي-كبير-إيران-تقف-وراء-الهجوم-على-ناقلة-النفط-قبالة-سواحل-عمان-1070234135.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, سلطنة عمان
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, سلطنة عمان
إيران: اتهام طهران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان "كاذب"
09:23 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 28.11.2022) تابعنا عبر
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، "اتهام طهران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، قبالة سواحل سلطنة عمان"، الأسبوع الماضي.
وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي، إن "توجيه الاتهامات الكاذبة ضد إيران هدف یسعى إليه الكيان الصهيوني وحلفاؤه"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وتابع مشددا أنه "إذا فعلت إيران شيئا، فهي شجاعة بما يكفي لتحمل المسؤولية عنه".
وكان مسؤول أمني في إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، اتهم "إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل عمان".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول أمني كبير، قوله إن "إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة النفط المملوكة لشركة من سنغافورة ورجل أعمال إسرائيلي، قبالة سواحل خليج عمان".
وكان المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط، قال لوكالة
"أسوشيتد برس"، إن "ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان".
وأوضح أن "الهجوم وقع، مساء الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل عمان
"، مشيرا إلى أن "ناقلة النفط التي تم قصفها يتم تشغيلها من شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي ومقرها سنغافورة، وترفع علم ليبيريا".
وكان ساحل عمان شهد، العام الماضي، تعرض السفينة التجارية اليابانية المملوكة لليبيريا وتديرها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لإسرائيل لهجوم في 29 يوليو/ تموز، ما أسفر عن مقتل اثنين
من أفراد الطاقم، من رعايا المملكة المتحدة ورومانيا.