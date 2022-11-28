https://sputnikarabic.ae/20221128/إيران-ترحب-بقرار-العراق-إرسال-قوات-إلى-المنطقة-الحدودية-مع-إقليم-كردستان-1070625984.html
إيران ترحب بقرار العراق إرسال قوات إلى المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان
إيران ترحب بقرار العراق إرسال قوات إلى المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان
رحّبت إيران بقرار الحكومة العراقية إرسال قوات إلى المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان العراق، الذي يتمتّع بحكم ذاتي. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T12:28+0000
2022-11-28T12:28+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره صحفي "سمعنا أنباء عن قرار الحكومة العراقية لنشر قواتها على حدود إقليم كردستان العراق ونأمل أن يتم ذلك ونرحب به".وأضاف "إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن على استعداد لتقدیم المساعدة لها".ووعدت بتنفيذ هذه الإجراءات الأمنية الحدودية "في المستقبل القريب".وتتهم الحكومة الإيرانيّة الفصائل الكردية المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16سبتمبر/ أيلول.وفق كنعاني، يندرج نشر بغداد لقواتها على الحدود ضمن وعود العراق "بضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين".وقررت إيران إرسال وحدات مدرعة وقوات خاصة، إلى مناطق حدودية مع العراق المجاور، بهدف "منع تسلل إرهابيين" منه إلى أراضيها.وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور، الجمعة، إن "بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه حاليا إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221127/وزير-خارجية-العراق-يصف-علاقة-بلاده-مع-إيران-بـالقوية-1070599089.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
إيران ترحب بقرار العراق إرسال قوات إلى المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان
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رحّبت إيران بقرار الحكومة العراقية إرسال قوات إلى المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان العراق، الذي يتمتّع بحكم ذاتي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره صحفي
"سمعنا أنباء عن قرار الحكومة العراقية لنشر قواتها على حدود إقليم كردستان العراق ونأمل أن يتم ذلك ونرحب به".
وأضاف "إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن على استعداد لتقدیم المساعدة لها".
وأعلنت السلطات العسكرية في الإقليم أن "التعزيزات العسكرية" المنتشرة على الحدود مؤلفة من البشمركة، وهي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان لكنّها تتبع إدارياً لوزارة الدفاع العراقية.
ووعدت بتنفيذ هذه الإجراءات الأمنية الحدودية "في المستقبل القريب".
وتتهم الحكومة الإيرانيّة الفصائل الكردية المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16سبتمبر/ أيلول.
وفق كنعاني، يندرج نشر بغداد لقواتها على الحدود ضمن وعود العراق "بضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين".
وقررت إيران إرسال وحدات مدرعة وقوات خاصة، إلى مناطق حدودية مع العراق المجاور، بهدف "منع تسلل إرهابيين" منه إلى أراضيها.
وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور، الجمعة، إن "بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه حاليا إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية
.