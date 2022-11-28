https://sputnikarabic.ae/20221128/اتحاد-الخبازين-مشاكل-الخبز-في-أوكرانيا-تظهر-بسبب-انقطاع-التيار-الكهربائي--1070624557.html
اتحاد الخبازين: مشاكل الخبز في أوكرانيا تظهر بسبب انقطاع التيار الكهربائي
اتحاد الخبازين: مشاكل الخبز في أوكرانيا تظهر بسبب انقطاع التيار الكهربائي
أعلن يوري دوشنكو، النائب الأول لرئيس جمعية عموم الأوكرانيين لاتحاد الخبازين، اليوم الاثنين، أن انقطاع التيار الكهربائي المنتظم في أوكرانيا لا يسمح بتحضير... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T11:58+0000
2022-11-28T11:58+0000
2022-11-28T11:58+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال في مقابلة مع "أغرو بورتال": "عملية خبز الخبز مستمرة، وخلال جدول التثبيت أو الإغلاق الطارئ لن نتمكن من التحضير. هناك دورة إنتاج طويلة لأنواع معينة من الخبز، حيث تستغرق العملية من توريد الدقيق إلى التعبئة أكثر من 6 ساعات.. ومقاطعة هذه العملية في أي مرحلة أو إيقاف الفرن يعني إرسال الدفعة بأكملها، وهي أطنان من الخبز، لإعادة التدوير".ووفقًا له، من أجل العمل المستقر، تحتاج المخابز إلى تخزين المولدات والوقود بحيث يمكن ضمان الحد الأدنى من الإنتاج على الأقل أثناء الإغلاق الطارئ.وقال إن "شراء مولد قوي لمخبز حديث سيكلف 30-50 ألف يورو. في الوقت نفسه، لا يمكن لجميع الشركات شراءها بمفردها - لا يوجد رأس مال كافٍ".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن الناس كانوا يشترون المنتجات في متاجر كييف، ولوحظ وجود رفوف فارغة في أقسام المخابز.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
اتحاد الخبازين: مشاكل الخبز في أوكرانيا تظهر بسبب انقطاع التيار الكهربائي
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أعلن يوري دوشنكو، النائب الأول لرئيس جمعية عموم الأوكرانيين لاتحاد الخبازين، اليوم الاثنين، أن انقطاع التيار الكهربائي المنتظم في أوكرانيا لا يسمح بتحضير الخبز، عندما يتوقف الفرن، يمكن إرسال الدفعة بأكملها لإعادة التدوير.
وقال في مقابلة مع "أغرو بورتال": "عملية خبز الخبز مستمرة، وخلال جدول التثبيت أو الإغلاق الطارئ لن نتمكن من التحضير. هناك دورة إنتاج طويلة لأنواع معينة من الخبز، حيث تستغرق العملية من توريد الدقيق إلى التعبئة أكثر من 6 ساعات.. ومقاطعة هذه العملية في أي مرحلة أو إيقاف الفرن يعني إرسال الدفعة بأكملها، وهي أطنان من الخبز، لإعادة التدوير".
ووفقًا له، من أجل العمل المستقر، تحتاج المخابز إلى تخزين المولدات والوقود بحيث يمكن ضمان الحد الأدنى من الإنتاج على الأقل أثناء الإغلاق الطارئ.
وقال إن "شراء مولد قوي لمخبز حديث سيكلف 30-50 ألف يورو. في الوقت نفسه، لا يمكن لجميع الشركات شراءها بمفردها - لا يوجد رأس مال كافٍ".
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن الناس كانوا يشترون المنتجات في متاجر كييف، ولوحظ وجود رفوف فارغة في أقسام المخابز.