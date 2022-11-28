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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221128/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-سلسلة-من-الهجمات-الإرهابية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1070621629.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية في مقاطعة زابوروجيه
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية في مقاطعة زابوروجيه
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية، كان يخطط ثلاثة مواطنين أوكرانيين للقيام بها في أحد أسواق مدينة ميليتوبول في... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T11:17+0000
2022-11-28T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
إلقاء القبض
اشتباه
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الإعداد لسلسلة من الهجمات الإرهابية في أماكن مزدحمة بالمواطنين في مقاطعة زابوروجيه. وفي ميليتوبول، تم اعتقال ثلاثة مواطنين أوكرانيين وهم في طريقهم إلى مكان زرع عبوة ناسفة في أحد أسواق المدينة. اعترف اثنان منهم، سبق إدانتهما بارتكاب جرائم خطيرة على أراضي أوكرانيا، بأنهما تصرفوا بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية بهدف ترويع السكان المدنيين في مقاطعة زابوروجيه".وأشار البيان إلى مصادرة مكونات عبوة ناسفة كانت في سيارة المعتقلين.
https://sputnikarabic.ae/20221124/الجهاز-الفيدرالي-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لتفجير-خط-أنابيب-الغاز-الممتد-إلى-تركيا-1070496499.html
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روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, إلقاء القبض, اشتباه
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, إلقاء القبض, اشتباه

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية في مقاطعة زابوروجيه

11:17 GMT 28.11.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية، كان يخطط ثلاثة مواطنين أوكرانيين للقيام بها في أحد أسواق مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الإعداد لسلسلة من الهجمات الإرهابية في أماكن مزدحمة بالمواطنين في مقاطعة زابوروجيه. وفي ميليتوبول، تم اعتقال ثلاثة مواطنين أوكرانيين وهم في طريقهم إلى مكان زرع عبوة ناسفة في أحد أسواق المدينة. اعترف اثنان منهم، سبق إدانتهما بارتكاب جرائم خطيرة على أراضي أوكرانيا، بأنهما تصرفوا بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية بهدف ترويع السكان المدنيين في مقاطعة زابوروجيه".
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا
24 نوفمبر, 08:54 GMT
وأشار البيان إلى مصادرة مكونات عبوة ناسفة كانت في سيارة المعتقلين.
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