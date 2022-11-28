https://sputnikarabic.ae/20221128/البرازيل-تفوز-على-سويسرا-بهدف-نظيف-وتتأهل-لثمن-نهائي-مونديال-قطر-2022-1070642351.html
البرازيل تفوز على سويسرا بهدف نظيف وتتأهل لثمن نهائي مونديال قطر 2022
البرازيل تفوز على سويسرا بهدف نظيف وتتأهل لثمن نهائي مونديال قطر 2022
فاز المنتخب البرازيلي بصعوبة، مساء اليوم الاثنين، على نظيره السويسري بهدف وحيد في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T18:35+0000
2022-11-28T18:35+0000
2022-11-28T18:41+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب البرازيل
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جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب الوسط كاسيميرو وذلك بالدقيقة 83 في اللقاء الذي احتضنه استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة.بهذه النتيجة أصبح المنتخب البرازيلي ثاني المتأهلين رسميا إلى الدور الثاني من كأس العالم قطر 2022، بعد حامل لقب النسخة الماضية منتخب فرنسا الذي كان أول المتأهلين.ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبقيت سويسرا ثانيا برصيد ثلاث نقاط، وفي الجولة الأخيرة تلتقي البرازيل مع الكاميرون في لقاء تأكيد الصدارة، وتبحث سويسرا عن التأهل من بوابة صربيا الرابعة
https://sputnikarabic.ae/20221128/انقطاع-التيار-الكهربائي-خلال-مباراة-البرازيل-وسويسرا-في-كأس-العالم-2022-1070640487.html
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منتخب البرازيل
البرازيل تفوز على سويسرا بهدف نظيف وتتأهل لثمن نهائي مونديال قطر 2022
18:35 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 18:41 GMT 28.11.2022) تابعنا عبر
فاز المنتخب البرازيلي بصعوبة، مساء اليوم الاثنين، على نظيره السويسري بهدف وحيد في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.
جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب الوسط كاسيميرو وذلك بالدقيقة 83 في اللقاء الذي احتضنه استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة.
بهذه النتيجة أصبح المنتخب البرازيلي ثاني المتأهلين رسميا إلى الدور الثاني من كأس العالم قطر 2022، بعد حامل لقب النسخة الماضية منتخب فرنسا الذي كان أول المتأهلين.
ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبقيت سويسرا ثانيا برصيد ثلاث نقاط، وفي الجولة الأخيرة تلتقي البرازيل مع الكاميرون في لقاء تأكيد الصدارة، وتبحث سويسرا عن التأهل من بوابة صربيا الرابعة