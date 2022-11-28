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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221128/البرازيل-تفوز-على-سويسرا-بهدف-نظيف-وتتأهل-لثمن-نهائي-مونديال-قطر-2022-1070642351.html
البرازيل تفوز على سويسرا بهدف نظيف وتتأهل لثمن نهائي مونديال قطر 2022
البرازيل تفوز على سويسرا بهدف نظيف وتتأهل لثمن نهائي مونديال قطر 2022
فاز المنتخب البرازيلي بصعوبة، مساء اليوم الاثنين، على نظيره السويسري بهدف وحيد في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T18:35+0000
2022-11-28T18:41+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب البرازيل
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جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب الوسط كاسيميرو وذلك بالدقيقة 83 في اللقاء الذي احتضنه استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة.بهذه النتيجة أصبح المنتخب البرازيلي ثاني المتأهلين رسميا إلى الدور الثاني من كأس العالم قطر 2022، بعد حامل لقب النسخة الماضية منتخب فرنسا الذي كان أول المتأهلين.ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبقيت سويسرا ثانيا برصيد ثلاث نقاط، وفي الجولة الأخيرة تلتقي البرازيل مع الكاميرون في لقاء تأكيد الصدارة، وتبحث سويسرا عن التأهل من بوابة صربيا الرابعة
https://sputnikarabic.ae/20221128/انقطاع-التيار-الكهربائي-خلال-مباراة-البرازيل-وسويسرا-في-كأس-العالم-2022-1070640487.html
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منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

البرازيل تفوز على سويسرا بهدف نظيف وتتأهل لثمن نهائي مونديال قطر 2022

18:35 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 18:41 GMT 28.11.2022)
© AP Photo / Andre Pennerالبرازيل تفوز على سويسرا بهدف كاسيميرو وتتأهل لثمن نهائي مونديال قطر 2022
البرازيل تفوز على سويسرا بهدف كاسيميرو وتتأهل لثمن نهائي مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Andre Penner
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فاز المنتخب البرازيلي بصعوبة، مساء اليوم الاثنين، على نظيره السويسري بهدف وحيد في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.
جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب الوسط كاسيميرو وذلك بالدقيقة 83 في اللقاء الذي احتضنه استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة.
مباراة البرازيل وسويسرا في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس العالم 2022، تشهد انقطاع التيار الكهربائي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
انقطاع التيار الكهربائي خلال مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022
17:38 GMT
بهذه النتيجة أصبح المنتخب البرازيلي ثاني المتأهلين رسميا إلى الدور الثاني من كأس العالم قطر 2022، بعد حامل لقب النسخة الماضية منتخب فرنسا الذي كان أول المتأهلين.
ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبقيت سويسرا ثانيا برصيد ثلاث نقاط، وفي الجولة الأخيرة تلتقي البرازيل مع الكاميرون في لقاء تأكيد الصدارة، وتبحث سويسرا عن التأهل من بوابة صربيا الرابعة
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