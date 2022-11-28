https://sputnikarabic.ae/20221128/البركان-الأكثر-نشاطا-في-العالم-يثور-لأول-مرة-منذ-38-عاما-1070637819.html
البركان الأكثر نشاطا في العالم يثور لأول مرة منذ 38 عاما
البركان الأكثر نشاطا في العالم يثور لأول مرة منذ 38 عاما
ثار بركان ماونا لوا في هاواي، وهو البركان الأكثر نشاطا على وجه الأرض، للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربعة عقود، مما دفع المسؤولين المحليين إلى إصدار تحذيرات وفتح... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T16:45+0000
2022-11-28T16:45+0000
2022-11-28T16:45+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع
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بدأ البركان في الثوران نحو الساعة 11:30 مساء يوم الأحد بالتوقيت المحلي (09:30 صباح الاثنين بتوقيت غرينتش) ليغطي السماء بالرماد، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".لم يصدر المسؤولون أوامر إخلاء ولا تزال الحركة الجوية تعمل، وحتى الآن، نجحت جهود احتواء الحمم بالقرب من القمة، على الرغم من أن المسؤولين حذروا من أن ذلك قد يتغير.ماونا لوا، التي ترتفع 2.5 ميل (نحو 4 كيلومترات) فوق مستوى سطح البحر، هي الأكبر من بين خمسة براكين تشكل الجزيرة الكبيرة في هاواي. ثار البركان 33 مرة منذ عام 1843، لكن آخر مرة كانت في عام 1984.قال مسؤولون في بيان: "استنادا إلى الأحداث الماضية، يمكن أن تكون المراحل المبكرة من ثوران ماونا لوا ديناميكية للغاية ويمكن أن يتغير موقع وتطور تدفقات الحمم البركانية بسرعة".وأضاف البيان أنه أثناء احتواء الحمم البركانية بالقرب من القمة، وإذا نجحت الحمم في الخروج عن الجدار الحاجز، فقد تتحرك تدفقات الحمم البركانية بسرعة إلى أسفل.
https://sputnikarabic.ae/20220803/أيسلندا-بركان-يثور-مجددا-قرب-العاصمة-فيديو-1065957730.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مجتمع
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مجتمع
البركان الأكثر نشاطا في العالم يثور لأول مرة منذ 38 عاما
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ثار بركان ماونا لوا في هاواي، وهو البركان الأكثر نشاطا على وجه الأرض، للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربعة عقود، مما دفع المسؤولين المحليين إلى إصدار تحذيرات وفتح ملاجئ طوارئ.
بدأ البركان في الثوران نحو الساعة 11:30 مساء يوم الأحد بالتوقيت المحلي (09:30 صباح الاثنين بتوقيت غرينتش) ليغطي السماء بالرماد، حسبما ذكرت وكالة
"بلومبيرغ".
لم يصدر المسؤولون أوامر إخلاء ولا تزال الحركة الجوية تعمل، وحتى الآن، نجحت جهود احتواء الحمم بالقرب من القمة، على الرغم من أن المسؤولين حذروا من أن ذلك قد يتغير.
ماونا لوا، التي ترتفع 2.5 ميل (نحو 4 كيلومترات) فوق مستوى سطح البحر، هي الأكبر من بين خمسة براكين تشكل الجزيرة الكبيرة في هاواي. ثار البركان 33 مرة منذ عام 1843، لكن آخر مرة كانت في عام 1984.
قال مسؤولون في بيان: "استنادا إلى الأحداث الماضية، يمكن أن تكون المراحل المبكرة من ثوران
ماونا لوا ديناميكية للغاية ويمكن أن يتغير موقع وتطور تدفقات الحمم البركانية بسرعة".
وأضاف البيان أنه أثناء احتواء الحمم البركانية بالقرب من القمة، وإذا نجحت الحمم في الخروج عن الجدار الحاجز، فقد تتحرك تدفقات الحمم البركانية بسرعة إلى أسفل.