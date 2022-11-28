https://sputnikarabic.ae/20221128/البيت-الأبيض-يتابع-عن-كثب-موقع-تويتر-1070645702.html
البيت الأبيض يتابع عن كثب موقع "تويتر"
البيت الأبيض يتابع عن كثب موقع "تويتر"
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن إدارة الرئيس جو بايدن تراقب عن كثب موقع تويتر. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T22:17+0000
2022-11-28T22:17+0000
2022-11-28T22:17+0000
تويتر
إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة، "نحن نراقب هذا الأمر (تويتر) عن كثب، ونراقب ما يحدث الآن. نحن نرى ما يكتب عنه الجميع،.. تتحمل شبكات التواصل الاجتماعي المسؤولية، ويجب أن تتوقف عن استخدام المنصات للتحريض على العنف، خاصة الموجهة ضد مجتمعات معينة، وهذا وما يحدث الآن".هذا وأكدت المنظمة الفرنسية المسؤولة عن الاتصالات الرقمية "آركوم"، إن تويتر أظهر نقصًا في الشفافية في مكافحة المعلومات المضللة، حيث واجهت منصة التواصل الاجتماعي تدقيقًا شديدًا في أعقاب التخفيضات الحادة في الوظائف.وبعد انتقال ملكية تويتر لماسك، قام بتسريح في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني نصف قوته العاملة، بما في ذلك الفرق المسؤولة عن الاتصالات وتنظيم المحتوى وحقوق الإنسان وأخلاقيات التعلم الآلي، بالإضافة إلى بعض فرق الإنتاج والهندسة.
https://sputnikarabic.ae/20221128/إيلون-ماسك-مستعد-لإنتاج-هاتف-جديد-في-حال-حظرت-متاجر-آبل-وأندرويد-تطبيق-تويتر-1070617879.html
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سبوتنيك عربي
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تويتر, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية
تويتر, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يتابع عن كثب موقع "تويتر"
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن إدارة الرئيس جو بايدن تراقب عن كثب موقع تويتر.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة، "نحن نراقب هذا الأمر (تويتر) عن كثب، ونراقب ما يحدث الآن. نحن نرى ما يكتب عنه الجميع
،.. تتحمل شبكات التواصل الاجتماعي المسؤولية، ويجب أن تتوقف عن استخدام المنصات للتحريض على العنف، خاصة الموجهة ضد مجتمعات معينة، وهذا وما يحدث الآن".
وشددت المتحدثة على أن البيت الأبيض أوضح سابقًا أن الشبكات الاجتماعية نفسها يجب أن تحارب المعلومات المضللة على المنصات.
هذا وأكدت المنظمة الفرنسية المسؤولة عن الاتصالات الرقمية "آركوم"، إن تويتر أظهر نقصًا في الشفافية في مكافحة المعلومات المضللة، حيث واجهت منصة التواصل الاجتماعي تدقيقًا شديدًا في أعقاب التخفيضات الحادة في الوظائف.
وبعد انتقال ملكية تويتر لماسك، قام بتسريح في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني نصف قوته العاملة، بما في ذلك الفرق المسؤولة عن الاتصالات وتنظيم المحتوى وحقوق الإنسان وأخلاقيات التعلم الآلي، بالإضافة إلى بعض فرق الإنتاج والهندسة.