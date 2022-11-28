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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221128/التسوية-الأوكرانية-لم-تناقش-خلال-اجتماع-مديري-الاستخبارات-الروسية-والأمريكية-1070611089.html
التسوية الأوكرانية لم تناقش خلال اجتماع مديري الاستخبارات الروسية والأمريكية
التسوية الأوكرانية لم تناقش خلال اجتماع مديري الاستخبارات الروسية والأمريكية
أعلنت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في موسكو، إليزابيث رود، أن قناة الاتصال بين مدير الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T05:05+0000
2022-11-28T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو – سبوتنيك. وقالت رود لوكالة "سبوتنيك"، "لدى الولايات المتحدة وروسيا قنوات اتصال لإدارة المخاطر، وخاصة المخاطر النووية، وهذه القضية كانت هدف لقاء مدير الاستخبارات الأمريكية بيرنز مع نظيره الروسي".هذا وجرى اجتماع بيرنز وناريشكين، وفقا لوسائل الإعلام، بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني في أنقرة.وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأنه خلال الاجتماع جرت مناقشة وضع المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية. ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، جرى اللقاء بمبادرة واشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20221128/واشنطن-قلقة-من-أن-مساعداتها-لأوكرانيا-قد-تؤثر-على-خططها-لتسليح-تايوان-1070610773.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

التسوية الأوكرانية لم تناقش خلال اجتماع مديري الاستخبارات الروسية والأمريكية

05:05 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 05:20 GMT 28.11.2022)
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سيرغي ناريشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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أعلنت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في موسكو، إليزابيث رود، أن قناة الاتصال بين مدير الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، لم تناقش مسألة التسوية الأوكرانية خلال الاجتماع الذي جرى في أنقرة.
موسكو – سبوتنيك. وقالت رود لوكالة "سبوتنيك"، "لدى الولايات المتحدة وروسيا قنوات اتصال لإدارة المخاطر، وخاصة المخاطر النووية، وهذه القضية كانت هدف لقاء مدير الاستخبارات الأمريكية بيرنز مع نظيره الروسي".

وأضافت، "لم يجر السيد بيرنز أي مفاوضات ولم يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا".

هذا وجرى اجتماع بيرنز وناريشكين، وفقا لوسائل الإعلام، بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني في أنقرة.
الجيش التايواني... جنود تايوانيون بجوار صواريخ هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
واشنطن قلقة من أن مساعداتها لأوكرانيا قد تؤثر على خططها لتسليح تايوان
04:04 GMT
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأنه خلال الاجتماع جرت مناقشة وضع المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية. ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، جرى اللقاء بمبادرة واشنطن.
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