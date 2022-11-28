https://sputnikarabic.ae/20221128/التسوية-الأوكرانية-لم-تناقش-خلال-اجتماع-مديري-الاستخبارات-الروسية-والأمريكية-1070611089.html
التسوية الأوكرانية لم تناقش خلال اجتماع مديري الاستخبارات الروسية والأمريكية
التسوية الأوكرانية لم تناقش خلال اجتماع مديري الاستخبارات الروسية والأمريكية
أعلنت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في موسكو، إليزابيث رود، أن قناة الاتصال بين مدير الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T05:05+0000
2022-11-28T05:05+0000
2022-11-28T05:20+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقالت رود لوكالة "سبوتنيك"، "لدى الولايات المتحدة وروسيا قنوات اتصال لإدارة المخاطر، وخاصة المخاطر النووية، وهذه القضية كانت هدف لقاء مدير الاستخبارات الأمريكية بيرنز مع نظيره الروسي".هذا وجرى اجتماع بيرنز وناريشكين، وفقا لوسائل الإعلام، بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني في أنقرة.وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأنه خلال الاجتماع جرت مناقشة وضع المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية. ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، جرى اللقاء بمبادرة واشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20221128/واشنطن-قلقة-من-أن-مساعداتها-لأوكرانيا-قد-تؤثر-على-خططها-لتسليح-تايوان-1070610773.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
التسوية الأوكرانية لم تناقش خلال اجتماع مديري الاستخبارات الروسية والأمريكية
05:05 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 05:20 GMT 28.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في موسكو، إليزابيث رود، أن قناة الاتصال بين مدير الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، لم تناقش مسألة التسوية الأوكرانية خلال الاجتماع الذي جرى في أنقرة.
موسكو – سبوتنيك. وقالت رود لوكالة "سبوتنيك"، "لدى الولايات المتحدة وروسيا قنوات اتصال لإدارة المخاطر
، وخاصة المخاطر النووية، وهذه القضية كانت هدف لقاء مدير الاستخبارات الأمريكية بيرنز مع نظيره الروسي".
وأضافت، "لم يجر السيد بيرنز أي مفاوضات ولم يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا".
هذا وجرى اجتماع بيرنز وناريشكين، وفقا لوسائل الإعلام، بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني في أنقرة.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأنه خلال الاجتماع جرت مناقشة وضع المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية. ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، جرى اللقاء بمبادرة واشنطن.