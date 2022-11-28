https://sputnikarabic.ae/20221128/التسوية-الأوكرانية-لم-تناقش-خلال-اجتماع-مديري-الاستخبارات-الروسية-والأمريكية-1070611089.html

التسوية الأوكرانية لم تناقش خلال اجتماع مديري الاستخبارات الروسية والأمريكية

التسوية الأوكرانية لم تناقش خلال اجتماع مديري الاستخبارات الروسية والأمريكية

أعلنت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في موسكو، إليزابيث رود، أن قناة الاتصال بين مدير الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية... 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T05:05+0000

2022-11-28T05:05+0000

2022-11-28T05:20+0000

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موسكو – سبوتنيك. وقالت رود لوكالة "سبوتنيك"، "لدى الولايات المتحدة وروسيا قنوات اتصال لإدارة المخاطر، وخاصة المخاطر النووية، وهذه القضية كانت هدف لقاء مدير الاستخبارات الأمريكية بيرنز مع نظيره الروسي".هذا وجرى اجتماع بيرنز وناريشكين، وفقا لوسائل الإعلام، بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني في أنقرة.وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأنه خلال الاجتماع جرت مناقشة وضع المواطنين الأمريكيين المحتجزين والمخاطر النووية. ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، جرى اللقاء بمبادرة واشنطن.

https://sputnikarabic.ae/20221128/واشنطن-قلقة-من-أن-مساعداتها-لأوكرانيا-قد-تؤثر-على-خططها-لتسليح-تايوان-1070610773.html

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