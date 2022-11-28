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https://sputnikarabic.ae/20221128/الجيش-الروسي-يوزع-3-أطنان-من-المساعدات-الإنسانية-في-اللاذقية-السورية-1070633664.html
الجيش الروسي يوزع 3 أطنان من المساعدات الإنسانية في اللاذقية السورية
الجيش الروسي يوزع 3 أطنان من المساعدات الإنسانية في اللاذقية السورية
قدّم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم، اليوم الاثنين، 3 أطنان من المواد الغذائية لأهالي حي ضاحية تشرين في محافظة اللاذقية السورية. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T15:18+0000
2022-11-28T15:27+0000
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وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية أن المساعدات الإنسانية مقسمة إلى 300 سلة غذائية يضم كل منها مواداً غذائية متنوعة من سكر، ورز، وزيت، وشاي، وحليب أطفال، ومعلبات.وقال ممثل مركز التنسيق الروسي الرائد ألكسندر لوفن لـ"سبوتنيك": "في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه روسيا للشعب السوري، تم اليوم توزيع 300 سلة غذائية، وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم للشعب السوري الذي يعاني العقوبات والحصار، ودليل على عمق العلاقات بين روسيا وسوريا".وأوضح لوفن أن "تقديم المساعدات الإنسانية يأتي ضمن الخطط السنوية لمركز التنسيق التي تتركز على تقديم المساعدات للشعب السوري، بالتنسيق مع الحكومة السورية".بدورهم، أعرب عدد من أهالي ضاحية تشرين في حديث لـ"سبوتنيك" عن شكرهم للجيش الروسي لما يقدمه من مساعدات إنسانية للتخفيف بشكل كبير عنهم في ظل الأوضاع المعيشيّة الصعبة التي يعيشونها.من جهتها، قالت أولغا، سيدة روسية متزوجة من سوري وتقيم في ضاحية تشرين: "أنا من الجالية الروسية المقيمة في الحي، حيث تم تقديم مساعدات غذائية للأهالي في الوقت الذي نعاني فيه من غلاء المعيشة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية".وأعربت عن أملها في استمرار تقديم المساعدات لمساعدة الأهالي على تدبّر حاجاتهم.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, روسيا, تقارير سبوتنيك

الجيش الروسي يوزع 3 أطنان من المساعدات الإنسانية في اللاذقية السورية

15:18 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 28.11.2022)
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزّع مساعدات 3 أطنان من المساعدات الإنسانية في اللاذقية السورية
الجيش الروسي يوزّع مساعدات 3 أطنان من المساعدات الإنسانية في اللاذقية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . Monzer Said
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قدّم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم، اليوم الاثنين، 3 أطنان من المواد الغذائية لأهالي حي ضاحية تشرين في محافظة اللاذقية السورية.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية أن المساعدات الإنسانية مقسمة إلى 300 سلة غذائية يضم كل منها مواداً غذائية متنوعة من سكر، ورز، وزيت، وشاي، وحليب أطفال، ومعلبات.
وقال ممثل مركز التنسيق الروسي الرائد ألكسندر لوفن لـ"سبوتنيك": "في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه روسيا للشعب السوري، تم اليوم توزيع 300 سلة غذائية، وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم للشعب السوري الذي يعاني العقوبات والحصار، ودليل على عمق العلاقات بين روسيا وسوريا".
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزّع مساعدات 3 أطنان من المساعدات الإنسانية في اللاذقية السورية
الجيش الروسي يوزّع مساعدات 3 أطنان من المساعدات الإنسانية في اللاذقية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
الجيش الروسي يوزّع مساعدات 3 أطنان من المساعدات الإنسانية في اللاذقية السورية
© Sputnik . Monzer Said
وأكد لوفن استمرار روسيا بتقديم الدعم للشعب السوري في المحافظات كافة، وليس اللاذقية فقط، وأن توزيع السلل الغذائية يتم وفق قوائم تم اعدادها سابقاً بالأسر الأشد احتياجاً، بالإضافة لعائلات الشهداء والجرحى، وذلك بهدف مساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضح لوفن أن "تقديم المساعدات الإنسانية يأتي ضمن الخطط السنوية لمركز التنسيق التي تتركز على تقديم المساعدات للشعب السوري، بالتنسيق مع الحكومة السورية".
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزّع مساعدات 3 أطنان من المساعدات الإنسانية في اللاذقية السورية
الجيش الروسي يوزّع مساعدات 3 أطنان من المساعدات الإنسانية في اللاذقية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
الجيش الروسي يوزّع مساعدات 3 أطنان من المساعدات الإنسانية في اللاذقية السورية
© Sputnik . Monzer Said
بدورهم، أعرب عدد من أهالي ضاحية تشرين في حديث لـ"سبوتنيك" عن شكرهم للجيش الروسي لما يقدمه من مساعدات إنسانية للتخفيف بشكل كبير عنهم في ظل الأوضاع المعيشيّة الصعبة التي يعيشونها.

وأكدوا تقديرهم لما تقدمه روسيا بالرغم من الحرب التي تخوضها، متمنين لها الانتصار على النازية الجديدة، ومثمنين مواقفها الداعمة لسوريا منذ بداية الحرب الإرهابية.

من جهتها، قالت أولغا، سيدة روسية متزوجة من سوري وتقيم في ضاحية تشرين: "أنا من الجالية الروسية المقيمة في الحي، حيث تم تقديم مساعدات غذائية للأهالي في الوقت الذي نعاني فيه من غلاء المعيشة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية".
وأعربت عن أملها في استمرار تقديم المساعدات لمساعدة الأهالي على تدبّر حاجاتهم.
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