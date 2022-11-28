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https://sputnikarabic.ae/20221128/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-مستعدة-لإعادة-جدولة-محادثاتها-مع-موسكو-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1070635657.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لإعادة جدولة محادثاتها مع موسكو بشأن معاهدة "نيو ستارت"
الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لإعادة جدولة محادثاتها مع موسكو بشأن معاهدة "نيو ستارت"
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن استعدادها لإعادة جدولة محادثاتها مع روسيا بشأن تمديد أجل معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت"، بحيث تنعقد في أقرب... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T15:49+0000
2022-11-28T15:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
معاهدة ستارت
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية تأكيده أن "الولايات المتحدة مستعدة لإعادة جدولة المحادثات بحيث تنعقد في أقرب وقت ممكن، لأن استئناف عمليات التفتيش [المتبادلة بين البلدين على المواقع النووية] تمثل أولوية للحفاظ على المعاهدة كأداة للاستقرار".وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، تأجيل محادثات اللجنة الثنائية الروسية الأمريكية حول معاهدة "نيو ستارت"، والتي كان من المقرر عقدها خلال الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 6 كانون الأول/ديسمبر، في العاصمة المصرية القاهرة.وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد شددت في مؤتمر صحفي حول الحد من التسلح قبل يومين، على أهمية عودة الولايات المتحدة وروسيا إلى حوار الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن، لضمان فعالية اتصالاتهما في الأزمات.وقالت: "يجب على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية العودة إلى الحوار في أول فرصة متاحة، حتى ولو كان ذلك لضمان فاعلية التواصل في الأزمات".هذا وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال، مالوري ستيوارت، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفكير في خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع روسيا، وإن كانت تريد أدلة على "حسن النوايا" من جانب موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221128/الخارجية-الروسية-تأجيل-اجتماع-اللجنة-الروسية-الأمريكية-بشأن-معاهدة-ستارت-إلى-موعد-لاحق--1070629144.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت, روسيا

الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لإعادة جدولة محادثاتها مع موسكو بشأن معاهدة "نيو ستارت"

15:49 GMT 28.11.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن استعدادها لإعادة جدولة محادثاتها مع روسيا بشأن تمديد أجل معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت"، بحيث تنعقد في أقرب موعد ممكن.
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية تأكيده أن "الولايات المتحدة مستعدة لإعادة جدولة المحادثات بحيث تنعقد في أقرب وقت ممكن، لأن استئناف عمليات التفتيش [المتبادلة بين البلدين على المواقع النووية] تمثل أولوية للحفاظ على المعاهدة كأداة للاستقرار".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
الخارجية الروسية: تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" إلى موعد لاحق
13:46 GMT
وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، تأجيل محادثات اللجنة الثنائية الروسية الأمريكية حول معاهدة "نيو ستارت"، والتي كان من المقرر عقدها خلال الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 6 كانون الأول/ديسمبر، في العاصمة المصرية القاهرة.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد شددت في مؤتمر صحفي حول الحد من التسلح قبل يومين، على أهمية عودة الولايات المتحدة وروسيا إلى حوار الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن، لضمان فعالية اتصالاتهما في الأزمات.
وقالت: "يجب على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية العودة إلى الحوار في أول فرصة متاحة، حتى ولو كان ذلك لضمان فاعلية التواصل في الأزمات".
هذا وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال، مالوري ستيوارت، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفكير في خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع روسيا، وإن كانت تريد أدلة على "حسن النوايا" من جانب موسكو.
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