https://sputnikarabic.ae/20221128/الخارجية-الإيرانية-تسلم-السفير-الألماني-احتجاجا-شديد-اللهجة-على-تصريحات-غير-مسؤولة-1070618769.html

الخارجية الإيرانية تسلم السفير الألماني احتجاجا شديد اللهجة على "تصريحات غير مسؤولة"

الخارجية الإيرانية تسلم السفير الألماني احتجاجا شديد اللهجة على "تصريحات غير مسؤولة"

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الألماني لدى طهران، وسلمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" على خلفية تصريحات مسؤولين ألمان حول حالة حقوق الإنسان في إيران. 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T10:49+0000

2022-11-28T10:49+0000

2022-11-28T10:49+0000

أخبار ألمانيا

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101994/25/1019942589_3:0:4668:2624_1920x0_80_0_0_427c2dbeee152bbe0f8c90284d0d7a8c.jpg

طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الاثنين إن "المدير العام لشؤون غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، استدعى اليوم سفير ألمانيا لدى طهران، وسلمه احتجاجا شديد اللهجة على خلفية التصريحات غير المسؤولة للمسؤولين الألمان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وحذر الدبلوماسي الإيراني من "التداعيات السلبية لهذه التصريحات والإجراءات غير البناءة على مستقبل العلاقات بين البلدين"، مؤكدا أن "الدول التي انتهكت الاتفاق النووي وخاصة ألمانيا التي انتهكت حقوق الشعب الإيراني ليست في مكان يسمح لها طرح نظريات حول حقوق الإنسان في إيران".وقبل أسبوعين استدعت الخارجية الإيرانية، السفير الألماني وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وذلك في أعقاب انتقادات قوية من المستشار الألماني أولاف شولتس للسلطات في طهران بسبب المظاهرات التي تشهدها البلاد.وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، وقتذاك، فإنه "عقب التصريحات غير المسؤولة من قبل المستشار الألماني تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قامت الخارجية الإيرانية باستدعاء سفير ألمانيا، هانز إيدو موتسيل، اليوم، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".وأضاف البيان أنه "خلال الاستدعاء، أدانت الخارجية التصريحات غير المسؤولة للمستشار الألماني، وعبرت عن استهجانها الشديد للنهج الألماني التخريبي تجاه الأوضاع الداخلية في إيران".ووجه شولتس في وقت سابق، انتقادات لاذعة للسلطات الإيرانية بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات الداخلية على مدار الأسابيع الأخيرة.يأتي ذلك بعدما انتقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق هذا الشهر، موقف ألمانيا تجاه الاحتجاجات الأخيرة في بلاده؛ لافتاً إلى أن "المواقف الاستفزازية غير الدبلوماسية" لا تدل على الحكمة، وبرلين يمكنها الاختيار بين مسار التعاون أو المواجهة.وكتب عبد اللهيان، في تغريدة أشار فيها إلى نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك: "المواقف الاستفزازية والتدخلات غير الدبلوماسية، لا تدل على الحكمة.. تقويض العلاقات القديمة يكون له عواقب بعيدة المدى".وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "يمكن لألمانيا اختيار التعاون ومعالجة التحديات المشتركة أو المواجهة.. وستكون استجابتنا متناسبة وحاسمة".وجاء تحذير عبد اللهيان، بعد يوم من تغريدة نشرتها وزيرة الخارجية الألمانية، على حسابها في "تويتر"، أكدت من خلالها، أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على فرض عقوبات جديدة على إيران، الأسبوع المقبل، بسبب قمع الاحتجاجات المنتشرة في البلاد، بسبب وفاة الشابة مهسا أميني، في أحد مراكز الشرطة الإيرانية.وتهاجم بيربوك، منذ فترة، السلطات الإيرانية بسبب تعاملها مع الاحتجاجات؛ لكن طهران تؤكد أن تلك الاحتجاجات مدفوعة من أطراف خارجية، وتهدف إلى زيادة العنف وزرع الفتنة في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221128/طهران-تستدعي-سفير-برلين-لديها-احتجاجا-على-تصريحات-مسؤولين-ألمان-معادية-لإيران-1070613484.html

https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-الخارجية-الإيراني-مواقف-ألمانيا-استفزازية-وغير-دبلوماسية-وردنا-سيكون-متناسبا-وحازما-1070008090.html

أخبار ألمانيا

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, إيران, أخبار إيران