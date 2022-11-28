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https://sputnikarabic.ae/20221128/الخارجية-التركية-اجتماع-وزراء-خارجية-تركيا-وفنلندا-والسويد-بشأن-الناتو-سيعقد-في-بوخارست-1070626653.html
الخارجية التركية: اجتماع وزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد بشأن الناتو سيعقد في بوخارست
الخارجية التركية: اجتماع وزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد بشأن الناتو سيعقد في بوخارست
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن اجتماع وزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد بشأن عملية عضوية هلسنكي وستوكهولم في الناتو سيعقد يوم الثلاثاء في... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T12:45+0000
2022-11-28T12:45+0000
العالم
الخارجية التركية
لقاء
الناتو
السويد
فلندا
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ونقلت قناة "إن تي في" التركية عن أوغلو قوله: "غدا سيكون هناك اجتماع ثلاثي في ​​بوخارست مع وزيري خارجية السويد وفنلندا. العملية تتقدم بشكل إيجابي، ولكن لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها. المشاكل مع فنلندا ليست كبيرة. لدينا المزيد من المشاكل في السويد. السويد هي الدولة التي يجب أن تتخذ المزيد من الخطوات".في 18 مايو/أيار الماضي، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30 - وهما المجر وتركيا.ونشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتطفات من البيان المشترك جاء فيها: "تركيا تؤكد دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو وتعرب عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد"، إضافة إلى أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".وذكر البيان الثلاثي المشترك أيضا أن "تركيا والسويد وفنلندا تؤكد عدم وجود أي حظر فيما بينهم بعد الآن بخصوص الأسلحة"، وأن "تركيا والسويد وفنلندا تقرر تعزيز التعاون فيما بينها في سبيل منع أنشطة التنظيمات الإرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20221104/أردوغان-يؤكد-رفض-تركيا--لعضوية-فنلندا-والسويد-في-الناتو-حتى-تتخذا-الخطوات-اللازمة-1069841050.html
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العالم, الخارجية التركية, لقاء, الناتو, السويد, فلندا
العالم, الخارجية التركية, لقاء, الناتو, السويد, فلندا

الخارجية التركية: اجتماع وزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد بشأن الناتو سيعقد في بوخارست

12:45 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / MURAT CETIN MUHURDARتوقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد
توقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / MURAT CETIN MUHURDAR
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن اجتماع وزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد بشأن عملية عضوية هلسنكي وستوكهولم في الناتو سيعقد يوم الثلاثاء في العاصمة الرومانية بوخارست.
ونقلت قناة "إن تي في" التركية عن أوغلو قوله: "غدا سيكون هناك اجتماع ثلاثي في ​​بوخارست مع وزيري خارجية السويد وفنلندا. العملية تتقدم بشكل إيجابي، ولكن لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها. المشاكل مع فنلندا ليست كبيرة. لدينا المزيد من المشاكل في السويد. السويد هي الدولة التي يجب أن تتخذ المزيد من الخطوات".
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4 نوفمبر, 20:39 GMT
في 18 مايو/أيار الماضي، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30 - وهما المجر وتركيا.
ونشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتطفات من البيان المشترك جاء فيها: "تركيا تؤكد دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو وتعرب عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد"، إضافة إلى أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".

وأضاف البيان الثلاثي المشترك أن "فنلندا والسويد باعتبارهما حليفين مستقبليين في الناتو لن تدعمان تنظيمي "بي واي دي/واي بي جي" وغولن"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية، منوها بأن "السويد وفنلندا تدينان بشكل واضح وصريح كافة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا"، بحسب "الأناضول".

وذكر البيان الثلاثي المشترك أيضا أن "تركيا والسويد وفنلندا تؤكد عدم وجود أي حظر فيما بينهم بعد الآن بخصوص الأسلحة"، وأن "تركيا والسويد وفنلندا تقرر تعزيز التعاون فيما بينها في سبيل منع أنشطة التنظيمات الإرهابية".
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