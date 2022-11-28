https://sputnikarabic.ae/20221128/الخارجية-الروسية-تأجيل-اجتماع-اللجنة-الروسية-الأمريكية-بشأن-معاهدة-ستارت-إلى-موعد-لاحق--1070629144.html
الخارجية الروسية: تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" إلى موعد لاحق
الخارجية الروسية: تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" إلى موعد لاحق
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" إلى موعد لاحق. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T13:46+0000
2022-11-28T13:46+0000
2022-11-28T14:02+0000
روسيا
معاهدة ستارت
الولايات المتحدة الأمريكية
تأجيل
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وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "جلسة اللجنة الاستشارية الثنائية حول معاهدة ستارت الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها سابقا في القاهرة (29 نوفمبر/تشرين الثاني - 6 ديسمبر/كانون الأول)، لن تعقد في المواعيد المشار إليها. وسيتم تأجيل الحدث إلى موعد لاحق".وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد شددت في مؤتمر صحفي حول الحد من التسلح قبل يومين، على أهمية عودة الولايات المتحدة وروسيا إلى حوار الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن، لضمان فعالية اتصالاتهما في الأزمات.وقالت: "يجب على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية العودة إلى الحوار في أول فرصة متاحة، حتى ولو كان ذلك لضمان فاعلية التواصل في الأزمات".هذا وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال مالوري ستيوارت، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفكير في خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع روسيا، وإن كانت تريد أدلة على "حسن النوايا" من جانب موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221109/الخارجية-الروسية-تؤكد-مواصلة-التعاون-مع-الجانب-الأمريكي-فيما-يتعلق-بمعاهدة-ستارت-1069986835.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, معاهدة ستارت, الولايات المتحدة الأمريكية, تأجيل
روسيا, معاهدة ستارت, الولايات المتحدة الأمريكية, تأجيل
الخارجية الروسية: تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" إلى موعد لاحق
13:46 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 14:02 GMT 28.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" إلى موعد لاحق.
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "جلسة اللجنة الاستشارية الثنائية حول معاهدة ستارت الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها سابقا في القاهرة (29 نوفمبر/تشرين الثاني - 6 ديسمبر/كانون الأول)، لن تعقد في المواعيد المشار إليها. وسيتم تأجيل الحدث إلى موعد لاحق".
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد شددت في مؤتمر صحفي حول الحد من التسلح قبل يومين، على أهمية عودة الولايات المتحدة وروسيا إلى حوار الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن، لضمان فعالية اتصالاتهما في الأزمات.
وقالت: "يجب على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية العودة إلى الحوار في أول فرصة متاحة، حتى ولو كان ذلك لضمان فاعلية التواصل في الأزمات".
هذا وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال مالوري ستيوارت، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفكير في خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع روسيا، وإن كانت تريد أدلة على "حسن النوايا" من جانب موسكو.