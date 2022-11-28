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الخارجية الصينية تكذب "بي بي سي" بعد تقرير عن ضرب مراسلها في احتجاجات شنغهاي
الخارجية الصينية تكذب "بي بي سي" بعد تقرير عن ضرب مراسلها في احتجاجات شنغهاي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، أن مراسل "بي بي سي" الذي كان يغطي احتجاجات شنغهاي، لم يُبرز بطاقة اعتماده الصحفي، لافتاً... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T10:18+0000
2022-11-28T10:18+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الصيني، في إفادة صحفية: "لفت انتباهنا تقرير الـ "بي بي سي" ذي الصلة، ووجدنا أنه غير صحيح. ووفقا للمعلومات الواردة من السلطات المختصة في شنغهاي، فإن المراسل المعني لم يقدم نفسه كصحفي، ولم يبرز طواعية بطاقته الصحفية الأجنبية".وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في وقت سابق، أن الشرطة الصينية ضربت أحد صحفييها وهو، إد لورانس، الذي كان يغطي الاحتجاجات في شنغهاي.هذا، وتظاهر سكان مدينة شنغهاي الصينية الواقعة شرقي البلاد، يوم الأحد، احتجاجا على القيود الصارمة التي تنتهجها السلطات الصينية ضد انتشار فيروس كورونا.
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الصين, العالم
الصين, العالم

الخارجية الصينية تكذب "بي بي سي" بعد تقرير عن ضرب مراسلها في احتجاجات شنغهاي

10:18 GMT 28.11.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthبي بي سي
بي بي سي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، أن مراسل "بي بي سي" الذي كان يغطي احتجاجات شنغهاي، لم يُبرز بطاقة اعتماده الصحفي، لافتاً إلى أن بيان هيئة البث البريطانية حول الحادث لا أساس له.
بكين - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الصيني، في إفادة صحفية: "لفت انتباهنا تقرير الـ "بي بي سي" ذي الصلة، ووجدنا أنه غير صحيح. ووفقا للمعلومات الواردة من السلطات المختصة في شنغهاي، فإن المراسل المعني لم يقدم نفسه كصحفي، ولم يبرز طواعية بطاقته الصحفية الأجنبية".
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وأكد تشاو ليجيان، أن الصين ترحب دائمًا بالصحفيين الأجانب، وتقدم لهم المساعدات والتسهيلات اللازمة، مشدداً في الوقت نفسه، على أنه "يتعين على الصحفيين الأجانب، الالتزام بالقوانين واللوائح الصينية، عند تغطية الأحداث في البلاد".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في وقت سابق، أن الشرطة الصينية ضربت أحد صحفييها وهو، إد لورانس، الذي كان يغطي الاحتجاجات في شنغهاي.
هذا، وتظاهر سكان مدينة شنغهاي الصينية الواقعة شرقي البلاد، يوم الأحد، احتجاجا على القيود الصارمة التي تنتهجها السلطات الصينية ضد انتشار فيروس كورونا.
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