https://sputnikarabic.ae/20221128/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-14-مسلحا-كرديا-شمالي-سوريا-1070615398.html
الدفاع التركية تعلن تحييد 14 مسلحا كرديا شمالي سوريا
الدفاع التركية تعلن تحييد 14 مسلحا كرديا شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 14 عنصرا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، شمالي سوريا. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T08:38+0000
2022-11-28T08:38+0000
2022-11-28T08:38+0000
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حزب العمال الكردستاني
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وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على حسابها بموقع تويتر: "تم تحييد 14 إرهابيًا من 'واي بي جي/ بي كي كي' أيضًا كانوا يعدون لشن هجمات في منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون".وأضافت أن عملياتها متواصلة ضد حزب العمال الكردستاني وأذرعه العسكرية "الذين لا مهمة لهم سوى إراقة الدماء وزعزعة استقرار وأمن سكان شمالي سوريا"، وفق قولها.وشنت تركيا منذ أيام غارات جوية شمالي العراق وسوريا لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيًا.كما أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى احتمالية مشاركة قوات برية في العملية العسكرية التركية في شمال العراق وشمال سوريا.وقال أردوغان في تصريحات صحفية إن "العملية العسكرية في شمال العراق وشمال سوريا لن تقتصر على الغارات الجوية وسنناقش مشاركة قوات برية".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني
الدفاع التركية تعلن تحييد 14 مسلحا كرديا شمالي سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 14 عنصرا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، شمالي سوريا.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على حسابها بموقع تويتر: "تم تحييد 14 إرهابيًا من 'واي بي جي/ بي كي كي' أيضًا كانوا يعدون لشن هجمات في منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون".
وأضافت أن عملياتها متواصلة ضد حزب العمال الكردستاني وأذرعه العسكرية "الذين لا مهمة لهم سوى إراقة الدماء وزعزعة استقرار وأمن سكان شمالي سوريا"، وفق قولها.
وشنت تركيا منذ أيام غارات جوية شمالي العراق وسوريا لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيًا.
كما أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى احتمالية مشاركة قوات برية في العملية العسكرية التركية في شمال العراق وشمال سوريا.
وقال أردوغان
في تصريحات صحفية إن "العملية العسكرية في شمال العراق وشمال سوريا لن تقتصر على الغارات الجوية وسنناقش مشاركة قوات برية".