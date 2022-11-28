https://sputnikarabic.ae/20221128/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-صاروخ-سويوز-21-بي-1070636064.html

الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي"

الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق القوات الفضائية صاروخا من طراز "سويوز- 2.1 بي" محمولا عن طريق مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية من قاعدة بليسيتسك... 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T15:55+0000

2022-11-28T15:55+0000

2022-11-28T15:55+0000

روسيا

رصد عسكري

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وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي: "اليوم الاثنين، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الساعة 18:17، من محطة الفضاء الحكومية التابعة لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية، بليسيتسك، في منطقة أرخانغيلسك، أطلقت أطقم القتال التابعة لقوات الفضاء صاروخ الدرجة المتوسطة من سويوز 2.1 بي عن طريق مركبة إطلاق فضائية من طراز كي أيه لصالح وزارة الدفاع الروسية".قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في 8 نوفمبر، إن رائد الفضاء الروسي أندريه فيدياييف سيطير على متن المركبة الفضائية الأمريكية "كرو دراكون" إلى محطة الفضاء الدولية في شهر فبراير/ شباط المقبل.وقالت الوكالة في بيان: "على متن "دراكون" سوف يطير رائد الفضاء أندريه فيدياييف من وكالة "روسكوسموس" إلى محطة الفضاء الدولية على متن سفينة أمريكية في فبراير 2023. ومن المقرر إطلاق مركبة الإطلاق Falcon-9 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا".بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي، يضم طاقم "Crew-6" رواد فضاء "ناسا" ستيفن بوين وودي هوبورغ، بالإضافة إلى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

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روسيا, رصد عسكري