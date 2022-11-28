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https://sputnikarabic.ae/20221128/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-صاروخ-سويوز-21-بي-1070636064.html
الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي"
الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق القوات الفضائية صاروخا من طراز "سويوز- 2.1 بي" محمولا عن طريق مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية من قاعدة بليسيتسك... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T15:55+0000
2022-11-28T15:55+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي: "اليوم الاثنين، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الساعة 18:17، من محطة الفضاء الحكومية التابعة لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية، بليسيتسك، في منطقة أرخانغيلسك، أطلقت أطقم القتال التابعة لقوات الفضاء صاروخ الدرجة المتوسطة من سويوز 2.1 بي عن طريق مركبة إطلاق فضائية من طراز كي أيه لصالح وزارة الدفاع الروسية".قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في 8 نوفمبر، إن رائد الفضاء الروسي أندريه فيدياييف سيطير على متن المركبة الفضائية الأمريكية "كرو دراكون" إلى محطة الفضاء الدولية في شهر فبراير/ شباط المقبل.وقالت الوكالة في بيان: "على متن "دراكون" سوف يطير رائد الفضاء أندريه فيدياييف من وكالة "روسكوسموس" إلى محطة الفضاء الدولية على متن سفينة أمريكية في فبراير 2023. ومن المقرر إطلاق مركبة الإطلاق Falcon-9 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا".بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي، يضم طاقم "Crew-6" رواد فضاء "ناسا" ستيفن بوين وودي هوبورغ، بالإضافة إلى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.
https://sputnikarabic.ae/20221006/روسيا-تجري-محادثات-أولية-مع-العديد-من-الدول-لتحليق-رواد-الفضاء-على-متن-مركبة-سويوز-الروسية--1068675529.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي"

15:55 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / HANDOUTصاروخ "سويوز" الروسي يحمل القمر الصناعي الإيراني "خيام" وهو ينطلق من منصة الإطلاق في بايكونور كوزمودروم في كازاخستان، 9 أغسطس/ آب 2022
صاروخ سويوز الروسي يحمل القمر الصناعي الإيراني خيام وهو ينطلق من منصة الإطلاق في بايكونور كوزمودروم في كازاخستان، 9 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق القوات الفضائية صاروخا من طراز "سويوز- 2.1 بي" محمولا عن طريق مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية من قاعدة بليسيتسك الفضائية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي: "اليوم الاثنين، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الساعة 18:17، من محطة الفضاء الحكومية التابعة لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية، بليسيتسك، في منطقة أرخانغيلسك، أطلقت أطقم القتال التابعة لقوات الفضاء صاروخ الدرجة المتوسطة من سويوز 2.1 بي عن طريق مركبة إطلاق فضائية من طراز كي أيه لصالح وزارة الدفاع الروسية".
قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في 8 نوفمبر، إن رائد الفضاء الروسي أندريه فيدياييف سيطير على متن المركبة الفضائية الأمريكية "كرو دراكون" إلى محطة الفضاء الدولية في شهر فبراير/ شباط المقبل.
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وقالت الوكالة في بيان: "على متن "دراكون" سوف يطير رائد الفضاء أندريه فيدياييف من وكالة "روسكوسموس" إلى محطة الفضاء الدولية على متن سفينة أمريكية في فبراير 2023. ومن المقرر إطلاق مركبة الإطلاق Falcon-9 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا".
بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي، يضم طاقم "Crew-6" رواد فضاء "ناسا" ستيفن بوين وودي هوبورغ، بالإضافة إلى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.
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