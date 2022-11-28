عربي
https://sputnikarabic.ae/20221128/الرئيس-الجزائري-يوجه-بفتح-تحقيق-في-تدهور-النقل-البحري-ومحاسبة-المسؤولين-1070612614.html
الرئيس الجزائري يوجه بفتح تحقيق في تدهور النقل البحري ومحاسبة المسؤولين
الرئيس الجزائري يوجه بفتح تحقيق في تدهور النقل البحري ومحاسبة المسؤولين
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق للوقوف على أسباب تدهور قطاع النقل البحري والجوي ومحاسبة كل المسؤولين عن ذلك. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T07:19+0000
2022-11-28T07:19+0000
الجزائر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5cb922f7e19c91feb00fd9d5a239445.jpg
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تم خلاله دراسة ورقة طريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.وأمر تبون بـ "فتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات".كذلك وجه الرئيس الجزائري بدمج الشركتين الوطنيتين كنان متوسطية "Cnan Med" و كنان شمال "Cnan Nord" المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة "مع إعادة النظر جذريا في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة في غضون شهر".وأعطى تبون "تعليمات بالعمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل، الى جانب فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة في البحرية، ولا سيما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن".
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7ef025471b2215d9937646b138b7d1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

الرئيس الجزائري يوجه بفتح تحقيق في تدهور النقل البحري ومحاسبة المسؤولين

07:19 GMT 28.11.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
تابعنا عبرTelegram
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق للوقوف على أسباب تدهور قطاع النقل البحري والجوي ومحاسبة كل المسؤولين عن ذلك.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تم خلاله دراسة ورقة طريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وأمر تبون بـ "فتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات".
كذلك وجه الرئيس الجزائري بدمج الشركتين الوطنيتين كنان متوسطية "Cnan Med" و كنان شمال "Cnan Nord" المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة "مع إعادة النظر جذريا في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة في غضون شهر".
وأعطى تبون "تعليمات بالعمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل، الى جانب فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة في البحرية، ولا سيما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала