https://sputnikarabic.ae/20221128/الرئيس-الجزائري-يوجه-بفتح-تحقيق-في-تدهور-النقل-البحري-ومحاسبة-المسؤولين-1070612614.html
الرئيس الجزائري يوجه بفتح تحقيق في تدهور النقل البحري ومحاسبة المسؤولين
الرئيس الجزائري يوجه بفتح تحقيق في تدهور النقل البحري ومحاسبة المسؤولين
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق للوقوف على أسباب تدهور قطاع النقل البحري والجوي ومحاسبة كل المسؤولين عن ذلك. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T07:19+0000
2022-11-28T07:19+0000
2022-11-28T07:19+0000
الجزائر
العالم العربي
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جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تم خلاله دراسة ورقة طريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.وأمر تبون بـ "فتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات".كذلك وجه الرئيس الجزائري بدمج الشركتين الوطنيتين كنان متوسطية "Cnan Med" و كنان شمال "Cnan Nord" المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة "مع إعادة النظر جذريا في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة في غضون شهر".وأعطى تبون "تعليمات بالعمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل، الى جانب فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة في البحرية، ولا سيما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
الرئيس الجزائري يوجه بفتح تحقيق في تدهور النقل البحري ومحاسبة المسؤولين
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق للوقوف على أسباب تدهور قطاع النقل البحري والجوي ومحاسبة كل المسؤولين عن ذلك.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تم خلاله دراسة ورقة طريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية
.
وأمر تبون بـ "فتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات".
كذلك وجه الرئيس الجزائري
بدمج الشركتين الوطنيتين كنان متوسطية "Cnan Med" و كنان شمال "Cnan Nord" المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة "مع إعادة النظر جذريا في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة في غضون شهر".
وأعطى تبون "تعليمات بالعمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل، الى جانب فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة في البحرية، ولا سيما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن".