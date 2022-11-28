https://sputnikarabic.ae/20221128/الرئيس-المكسيكي-يستعرض-قوته-في-مسيرة-حاشدة-بالعاصمة-فيديو-1070611872.html
الرئيس المكسيكي يستعرض قوته في مسيرة حاشدة بالعاصمة.. فيديو
الرئيس المكسيكي يستعرض قوته في مسيرة حاشدة بالعاصمة.. فيديو
تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في العاصمة المكسيكية يوم الأحد لإظهار الدعم للرئيس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي قاد قبل توليه الرئاسة بعضا من أكبر الاحتجاجات في... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T06:28+0000
2022-11-28T06:28+0000
2022-11-28T06:28+0000
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كانت "المسيرة الشعبية" بمناسبة مرور أربع سنوات على بقاء الزعيم اليساري في المنصب، وكانت ردا على مسيرة معارضة كبيرة قبل أسبوعين احتجاجا على اقتراح لوبيز أوبرادور لإصلاح السلطة الانتخابية في البلاد.وقاد الرئيس بنفسه المسيرة عبر وسط مكسيكو سيتي، والتي رافقتها موسيقى المارياتشي والغناء وأجواء احتفالية. تم نقل العديد من المشاركين في حافلات من مقاطعات عبر المكسيك في رحلات نظمها حزب مورينا الحاكم والنقابات والجماعات الاجتماعية.وقال الرئيس في كلمة بعد المسيرة "اقتراع فعال وديمقراطية فاعلة ولا لإعادة الانتخاب" وكرر فيها شعاراته لصالح الفقراء.وأصرت المعارضة على أن العديد من المشاركين أجبروا على الانضمام إلى المسيرة، لكن لوبيز أوبرادور قال إنه لم يخصص "فلسا واحدا" من الميزانية الفيدرالية في المسيرة. وقال المتظاهرون الذين تم الحديث معهم إنهم جاؤوا طوعا.في المسيرة، أشار المتظاهرون إلى أربع سنوات للزعيم اليساري، الذي لن يكون قادرا على الترشح في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في عام 2024، لأنه وفقا للقانون في المكسيك، يمكن للرئيس أن يتولى منصبه لمدة ست سنوات تقريبا.
https://sputnikarabic.ae/20221114/تظاهر-عشرات-الآلاف-بالمكسيك-ضد-مقترح-حكومي-لإصلاح-السلطة-الانتخابية-1070131808.html
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أخبار العالم الآن
الرئيس المكسيكي يستعرض قوته في مسيرة حاشدة بالعاصمة.. فيديو
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تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في العاصمة المكسيكية يوم الأحد لإظهار الدعم للرئيس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي قاد قبل توليه الرئاسة بعضا من أكبر الاحتجاجات في البلاد.
كانت "المسيرة الشعبية" بمناسبة مرور أربع سنوات على بقاء الزعيم اليساري في المنصب، وكانت ردا على مسيرة معارضة كبيرة
قبل أسبوعين احتجاجا على اقتراح لوبيز أوبرادور لإصلاح السلطة الانتخابية في البلاد.
وقاد الرئيس بنفسه المسيرة عبر وسط مكسيكو سيتي، والتي رافقتها موسيقى المارياتشي والغناء وأجواء احتفالية. تم نقل العديد من المشاركين في حافلات من مقاطعات عبر المكسيك في رحلات نظمها حزب مورينا الحاكم والنقابات والجماعات الاجتماعية.
وقال الرئيس في كلمة بعد المسيرة "اقتراع فعال وديمقراطية فاعلة ولا لإعادة الانتخاب" وكرر فيها شعاراته لصالح الفقراء.
وأصرت المعارضة على أن العديد من المشاركين أجبروا على الانضمام إلى المسيرة، لكن لوبيز أوبرادور قال إنه لم يخصص "فلسا واحدا" من الميزانية الفيدرالية في المسيرة. وقال المتظاهرون الذين تم الحديث معهم إنهم جاؤوا طوعا.
في المسيرة، أشار المتظاهرون إلى أربع سنوات للزعيم اليساري، الذي لن يكون قادرا على الترشح في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في عام 2024، لأنه وفقا للقانون في المكسيك
، يمكن للرئيس أن يتولى منصبه لمدة ست سنوات تقريبا.