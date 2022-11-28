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https://sputnikarabic.ae/20221128/الرئيس-المكسيكي-يستعرض-قوته-في-مسيرة-حاشدة-بالعاصمة-فيديو-1070611872.html
الرئيس المكسيكي يستعرض قوته في مسيرة حاشدة بالعاصمة.. فيديو
الرئيس المكسيكي يستعرض قوته في مسيرة حاشدة بالعاصمة.. فيديو
تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في العاصمة المكسيكية يوم الأحد لإظهار الدعم للرئيس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي قاد قبل توليه الرئاسة بعضا من أكبر الاحتجاجات في... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
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كانت "المسيرة الشعبية" بمناسبة مرور أربع سنوات على بقاء الزعيم اليساري في المنصب، وكانت ردا على مسيرة معارضة كبيرة قبل أسبوعين احتجاجا على اقتراح لوبيز أوبرادور لإصلاح السلطة الانتخابية في البلاد.وقاد الرئيس بنفسه المسيرة عبر وسط مكسيكو سيتي، والتي رافقتها موسيقى المارياتشي والغناء وأجواء احتفالية. تم نقل العديد من المشاركين في حافلات من مقاطعات عبر المكسيك في رحلات نظمها حزب مورينا الحاكم والنقابات والجماعات الاجتماعية.وقال الرئيس في كلمة بعد المسيرة "اقتراع فعال وديمقراطية فاعلة ولا لإعادة الانتخاب" وكرر فيها شعاراته لصالح الفقراء.وأصرت المعارضة على أن العديد من المشاركين أجبروا على الانضمام إلى المسيرة، لكن لوبيز أوبرادور قال إنه لم يخصص "فلسا واحدا" من الميزانية الفيدرالية في المسيرة. وقال المتظاهرون الذين تم الحديث معهم إنهم جاؤوا طوعا.في المسيرة، أشار المتظاهرون إلى أربع سنوات للزعيم اليساري، الذي لن يكون قادرا على الترشح في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في عام 2024، لأنه وفقا للقانون في المكسيك، يمكن للرئيس أن يتولى منصبه لمدة ست سنوات تقريبا.
https://sputnikarabic.ae/20221114/تظاهر-عشرات-الآلاف-بالمكسيك-ضد-مقترح-حكومي-لإصلاح-السلطة-الانتخابية-1070131808.html
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الرئيس المكسيكي يستعرض قوته في مسيرة حاشدة بالعاصمة.. فيديو

06:28 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / HANDOUTالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في العاصمة المكسيكية يوم الأحد لإظهار الدعم للرئيس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي قاد قبل توليه الرئاسة بعضا من أكبر الاحتجاجات في البلاد.
كانت "المسيرة الشعبية" بمناسبة مرور أربع سنوات على بقاء الزعيم اليساري في المنصب، وكانت ردا على مسيرة معارضة كبيرة قبل أسبوعين احتجاجا على اقتراح لوبيز أوبرادور لإصلاح السلطة الانتخابية في البلاد.
وقاد الرئيس بنفسه المسيرة عبر وسط مكسيكو سيتي، والتي رافقتها موسيقى المارياتشي والغناء وأجواء احتفالية. تم نقل العديد من المشاركين في حافلات من مقاطعات عبر المكسيك في رحلات نظمها حزب مورينا الحاكم والنقابات والجماعات الاجتماعية.
وقال الرئيس في كلمة بعد المسيرة "اقتراع فعال وديمقراطية فاعلة ولا لإعادة الانتخاب" وكرر فيها شعاراته لصالح الفقراء.
تظاهر عشرات الآلاف بالمكسيك ضد مقترح حكومي لإصلاح السلطة الانتخابية، الأحد، 13 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
تظاهر عشرات الآلاف في المكسيك ضد مقترح حكومي لإصلاح السلطة الانتخابية
14 نوفمبر, 04:12 GMT
وأصرت المعارضة على أن العديد من المشاركين أجبروا على الانضمام إلى المسيرة، لكن لوبيز أوبرادور قال إنه لم يخصص "فلسا واحدا" من الميزانية الفيدرالية في المسيرة. وقال المتظاهرون الذين تم الحديث معهم إنهم جاؤوا طوعا.
في المسيرة، أشار المتظاهرون إلى أربع سنوات للزعيم اليساري، الذي لن يكون قادرا على الترشح في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في عام 2024، لأنه وفقا للقانون في المكسيك، يمكن للرئيس أن يتولى منصبه لمدة ست سنوات تقريبا.
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