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الصين تعارض بشدة استراتيجية كندا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
الصين تعارض بشدة استراتيجية كندا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
أبدت بكين اعتراضها الشديد على الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها كندا، أمس الأحد، لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T10:34+0000
2022-11-28T10:34+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن "الجزء المتعلق بالصين من "استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ" التي أطلقتها كندا مؤخرا مليء بالتحيز الأيديولوجي والهجمات التي لا أساس لها، وتعارض الصين ذلك بشدة".وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أمس الأحد، إن كندا قدمت استراتيجيتها الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تهدف إلى تعزيز الدور الريادي للبلاد في المنطقة، من خلال زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز العلاقات التجارية.وستهدف أوتاوا من خلال استراتيجيتها إلى زيادة الإنفاق العسكري، وتعزيز العلاقات التجارية مع دول المحيطين الهندي والهادئ، مع مواجهة الصين ونفوذها المتزايد، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.كما حددت استراتيجية كندا الجديدة نفقات إضافية بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي، لزيادة الوجود العسكري وتعزيز القدرة الاستخباراتية والأمن السيبراني.وفي غضون ذلك، صوّرت الاستراتيجية الصين على أنها "قوة عالمية مدمرة" التي ستتحداها كندا، بما في ذلك من خلال تقليص الاستثمار.وفي الوقت ذاته، لفتت الوثيقة إلى أن كندا يجب أن تحافظ على العلاقات مع الصين على الرغم من النقاط المحددة.وتعد الصين هي الشريك التجاري الأهم لكندا بعد أمريكا، إذ تستحوذ على ما يقرب من 15 في المئة من إجمالي الواردات، وفقا للبنك الدولي.
الصين
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الصين, أخبار كندا, العالم
الصين, أخبار كندا, العالم

الصين تعارض بشدة استراتيجية كندا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

10:34 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان
© AFP 2022 / GREG BAKER
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أبدت بكين اعتراضها الشديد على الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها كندا، أمس الأحد، لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن "الجزء المتعلق بالصين من "استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ" التي أطلقتها كندا مؤخرا مليء بالتحيز الأيديولوجي والهجمات التي لا أساس لها، وتعارض الصين ذلك بشدة".
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أمس الأحد، إن كندا قدمت استراتيجيتها الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تهدف إلى تعزيز الدور الريادي للبلاد في المنطقة، من خلال زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز العلاقات التجارية.

وقالت جولي على "تويتر"، بينما نطلق استراتيجية الهند والمحيط الهادئ الكندية سترون الصورة الكاملة لكيفية نية كندا ليس فقط المشاركة، ولكن في القيادة، في خضم تحول عالمي للأجيال".

وستهدف أوتاوا من خلال استراتيجيتها إلى زيادة الإنفاق العسكري، وتعزيز العلاقات التجارية مع دول المحيطين الهندي والهادئ، مع مواجهة الصين ونفوذها المتزايد، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
كما حددت استراتيجية كندا الجديدة نفقات إضافية بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي، لزيادة الوجود العسكري وتعزيز القدرة الاستخباراتية والأمن السيبراني.
وفي غضون ذلك، صوّرت الاستراتيجية الصين على أنها "قوة عالمية مدمرة" التي ستتحداها كندا، بما في ذلك من خلال تقليص الاستثمار.
وفي الوقت ذاته، لفتت الوثيقة إلى أن كندا يجب أن تحافظ على العلاقات مع الصين على الرغم من النقاط المحددة.
وتعد الصين هي الشريك التجاري الأهم لكندا بعد أمريكا، إذ تستحوذ على ما يقرب من 15 في المئة من إجمالي الواردات، وفقا للبنك الدولي.
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