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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221128/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بصواريخ-1070610564.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بصواريخ
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بصواريخ
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T02:45+0000
2022-11-28T02:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية بهذا الشأن نشره في قناة "تليغرام" الخاصة به، أن في الساعة 20:06 و21:35 تعرضت منطقة غورلوفكا للقصف، حيث تم إطلاق إجمالي 11 قذيفة من عيار 152 ميليمتر.وفي الساعة 22:20 تم إطلاق دفعة تتألف من 6 صواريخ من عيار 152 ميليمتر على حي "تسينترالنو غورودسكوي" في غورلوفكا. وتم إطلاق 5 صواريخ من عيار 152 ميليمتر في الساعة 22:00 باتجاه منطقة غولموفسكي.
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بصواريخ

02:45 GMT 28.11.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقتي غورلوفكا وغولموفسكي.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية بهذا الشأن نشره في قناة "تليغرام" الخاصة به، أن في الساعة 20:06 و21:35 تعرضت منطقة غورلوفكا للقصف، حيث تم إطلاق إجمالي 11 قذيفة من عيار 152 ميليمتر.
وفي الساعة 22:20 تم إطلاق دفعة تتألف من 6 صواريخ من عيار 152 ميليمتر على حي "تسينترالنو غورودسكوي" في غورلوفكا. وتم إطلاق 5 صواريخ من عيار 152 ميليمتر في الساعة 22:00 باتجاه منطقة غولموفسكي.
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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:18 GMT
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