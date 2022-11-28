https://sputnikarabic.ae/20221128/القوات-الجوية-الأمريكية-والإسرائيلية-تنفذان-مناورات-تحاكي-قصف-منشآت-إيران-النووية-1070643237.html
القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية تنفذان مناورات تحاكي قصف منشآت إيران النووية
القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية تنفذان مناورات تحاكي قصف منشآت إيران النووية
تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لإطلاق أضخم مناورات جوية مشتركة بين الدولتين تحاكي استخدام الطائرات في قصف المنشآت النووية الإيرانية. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T20:04+0000
2022-11-28T20:04+0000
2022-11-28T20:04+0000
رصد عسكري
إسرائيل
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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ومن المقرر أن تنطلق المناورات غدا الثلاثاء وتستمر حتى الخميس المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين.وتشمل المناورات إجراء طلعات جوية بعيدة المدى فوق إسرائيل والبحر المتوسط لمحاكاة المهام التي تحتاجها الطائرات الحربية الإسرائيلية للوصول إلى إيران.ولفتت الصحيفة إلى أن المناورات تتضمن مشاركة مقاتلات حربية وطائرات تزود بالوقود من الدولتين.وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقا مع إسرائيل يتضمن دعم إسرائيل بأنظمة دفاع صاروخي في وقت الحرب.يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية شاركتا في عدة مناورات جوية مشتركة خلال السنوات الماضية.
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رصد عسكري, إسرائيل, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, إسرائيل, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية تنفذان مناورات تحاكي قصف منشآت إيران النووية
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تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لإطلاق أضخم مناورات جوية مشتركة بين الدولتين تحاكي استخدام الطائرات في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
ومن المقرر أن تنطلق المناورات غدا الثلاثاء وتستمر حتى الخميس المقبل، حسبما ذكرت
صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين.
وتشمل المناورات إجراء طلعات جوية بعيدة المدى فوق إسرائيل والبحر المتوسط لمحاكاة المهام التي تحتاجها الطائرات الحربية الإسرائيلية للوصول إلى إيران
.
ولفتت الصحيفة إلى أن المناورات تتضمن مشاركة مقاتلات حربية وطائرات تزود بالوقود من الدولتين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقا مع إسرائيل يتضمن دعم إسرائيل
بأنظمة دفاع صاروخي في وقت الحرب.
يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة
الأمريكية شاركتا في عدة مناورات جوية مشتركة خلال السنوات الماضية.