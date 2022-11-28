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https://sputnikarabic.ae/20221128/الكرملين-ينفي-مزاعم-نية-روسيا-الانسحاب-من-محطة-زابوروجيه-النووية-1070617184.html
الكرملين ينفي مزاعم نية روسيا الانسحاب من محطة زابوروجيه النووية
الكرملين ينفي مزاعم نية روسيا الانسحاب من محطة زابوروجيه النووية
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على فكرة الفاتيكان للوساطة بين موسكو وكييف بالقول: "نرحب بهذه الإرادة، لكن مثل هذه الأفكار غير مرحب بها في... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T10:06+0000
2022-11-28T10:06+0000
دميتري بيسكوف
الكرملين
روسيا
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ودحض بيسكوف، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي التقارير حول الخطط المزعومة لانسحاب روسيا من مدينة إنرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية.وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن روسيا تناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة إيجاد مراقبة دولية على الامتثال للاتفاقات الخاصة بإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقال أوليانوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "كجزء من إقامة منطقة حماية للأمان المادي والنووي حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، من الضروري إيجاد مراقبة دولية على الامتثال للاتفاقات في هذا الصدد، ولا بد أن تكون تلك المراقبة فعالة، وإلا أصبحت الاتفاقات حبرًا على ورق. نناقش هذه المسألة مع رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
https://sputnikarabic.ae/20221128/وحدتا-طاقة-في-محطة-زابوروجيه-النووية-توفران-التدفئة-لمدينة-إنيرغودار-1070616235.html
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دميتري بيسكوف, الكرملين, روسيا
دميتري بيسكوف, الكرملين, روسيا

الكرملين ينفي مزاعم نية روسيا الانسحاب من محطة زابوروجيه النووية

10:06 GMT 28.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على فكرة الفاتيكان للوساطة بين موسكو وكييف بالقول: "نرحب بهذه الإرادة، لكن مثل هذه الأفكار غير مرحب بها في أوكرانيا حاليا".
ودحض بيسكوف، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي التقارير حول الخطط المزعومة لانسحاب روسيا من مدينة إنرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال بيسكوف: "لا داعي للبحث عن أي مؤشرات تتعلق بذلك لأنها غير موجودة".

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن روسيا تناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة إيجاد مراقبة دولية على الامتثال للاتفاقات الخاصة بإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
وحدتا طاقة في محطة زابوروجيه النووية توفران التدفئة لمدينة إنيرغودار
09:31 GMT
وقال أوليانوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "كجزء من إقامة منطقة حماية للأمان المادي والنووي حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، من الضروري إيجاد مراقبة دولية على الامتثال للاتفاقات في هذا الصدد، ولا بد أن تكون تلك المراقبة فعالة، وإلا أصبحت الاتفاقات حبرًا على ورق. نناقش هذه المسألة مع رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
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