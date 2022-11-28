https://sputnikarabic.ae/20221128/اليابان-تدرس-تجهيز-الغواصات-بصواريخ-بعيدة-المدى-1070611990.html
اليابان تدرس تجهيز الغواصات بصواريخ بعيدة المدى
اليابان تدرس تجهيز الغواصات بصواريخ بعيدة المدى
أفادت صحيفة نيكي اليابانية أن وزارة الدفاع اليابانية تدرس تجهيز الغواصات بصواريخ بعيدة المدى في إطار زيادة "قدرتها على الضربات الانتقامية". 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T06:29+0000
2022-11-28T06:29+0000
2022-11-28T06:29+0000
رصد عسكري
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وبحسب الصحيفة، فإن الغواصات، التي تعمل في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، بالكاد يمكن للعدو رؤيتها. إن تزويدها بصواريخ معدلة من طراز "تايب-12" سيزيد من قدرة الجيش على ضرب قواعد العدو مع البقاء خارج نطاق أسلحته.ولتعزيز "الدفاعات الانتقامية"، تعدل اليابان ما يسمى بـ "صواريخ مضادة للسفن من "تايب- 12" في إطار برنامج لتطوير صواريخ مضادة للسفن يمكنها ضرب عدو من منطقة بعيدة عنه. يجب أن تصبح أحد أنواع البدائل لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي إيجيس إيشور، والذي رفضت اليابان نشره في عام 2020 بسبب خطر سقوط المراحل العليا على المناطق السكنية. ستكون الصواريخ المعدلة قادرة على إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر. تحسينها سيجعل من الممكن إطلاق النار من مناطق خارج منطقة التدمير بأسلحة العدو.بدأت دراسات مماثلة في عام 2020، ولم يتم استبعاد إمكانية صنع غواصة اختبار وتزويد الغواصات بها في ثلاثينيات القرن الحالي.سيبدأ تجهيز قوات الدفاع الذاتي بصواريخ معدلة "تايب 12" للضربات البرية في عام 2026، للمدمرات - من عام 2027، للمقاتلات- اعتبارًا من عام 2029.بالإضافة إلى ذلك، تفكر الحكومة اليابانية في الحصول على صواريخ كروز الأمريكية من طراز توماهوك، وتقوم أيضًا بتطوير صواريخها التي تفوق سرعة الصوت.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اليابان تدرس تجهيز الغواصات بصواريخ بعيدة المدى
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أفادت صحيفة نيكي اليابانية أن وزارة الدفاع اليابانية تدرس تجهيز الغواصات بصواريخ بعيدة المدى في إطار زيادة "قدرتها على الضربات الانتقامية".
وبحسب الصحيفة، فإن الغواصات، التي تعمل في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، بالكاد يمكن للعدو رؤيتها. إن تزويدها بصواريخ معدلة من طراز "تايب-12" سيزيد من قدرة الجيش على ضرب قواعد العدو مع البقاء خارج نطاق أسلحته.
ولتعزيز "الدفاعات الانتقامية"، تعدل اليابان ما يسمى بـ "صواريخ مضادة للسفن من "تايب- 12" في إطار برنامج لتطوير صواريخ مضادة للسفن يمكنها ضرب عدو من منطقة بعيدة عنه. يجب أن تصبح أحد أنواع البدائل لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي إيجيس إيشور، والذي رفضت اليابان نشره في عام 2020 بسبب خطر سقوط المراحل العليا على المناطق السكنية. ستكون الصواريخ المعدلة قادرة على إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر. تحسينها سيجعل من الممكن إطلاق النار من مناطق خارج منطقة التدمير بأسلحة العدو.
بدأت دراسات مماثلة في عام 2020، ولم يتم استبعاد إمكانية صنع غواصة اختبار وتزويد الغواصات بها في ثلاثينيات القرن الحالي.
سيبدأ تجهيز قوات الدفاع الذاتي بصواريخ معدلة "تايب 12" للضربات البرية في عام 2026، للمدمرات - من عام 2027، للمقاتلات- اعتبارًا من عام 2029.
بالإضافة إلى ذلك، تفكر الحكومة اليابانية في الحصول على صواريخ كروز الأمريكية من طراز توماهوك، وتقوم أيضًا بتطوير صواريخها التي تفوق سرعة الصوت.