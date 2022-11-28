https://sputnikarabic.ae/20221128/انطلاق-المناورات-البحرية-المشتركة-الفلك-5-بين-السودان-والسعودية-1070616378.html
انطلاق المناورات البحرية المشتركة "الفلك 5" بين السودان والسعودية
انطلاق المناورات البحرية المشتركة "الفلك 5" بين السودان والسعودية
انطلقت فعاليات المناورة البحرية المشتركة "الفلك 5"، بين القوات البحرية السودانية والقوات البحرية الملكية السعودية. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T09:31+0000
2022-11-28T09:31+0000
2022-11-28T09:31+0000
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وتأتي المناورة التي بدأت، أمس الأحد، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).ويتم إجراء مناورة "الفلك 5" كل عامين بغرض تبادل الخبرات في مجالات تخطيط وإدارة العمليات البحرية ورفع الكفاءة في استخدام التكنولوجيا المتطورة، وترقية مستوى التنسيق البحري بين القوتين البحريتين في البحر الأحمر وخليج عدن.ويتم تنفيذ مناورة "الفلك 5" بالتناوب بين السودان والسعودية منذ عام 2013.
https://sputnikarabic.ae/20210526/انطلاق-مناورات-حماة-النيل-بين-مصر-والسودان-1049072728.html
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أخبار السودان اليوم, السعودية, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, السعودية, العالم العربي
انطلاق المناورات البحرية المشتركة "الفلك 5" بين السودان والسعودية
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انطلقت فعاليات المناورة البحرية المشتركة "الفلك 5"، بين القوات البحرية السودانية والقوات البحرية الملكية السعودية.
وتأتي المناورة التي بدأت، أمس الأحد، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها السعودية، وفقا لوكالة
الأنباء السودانية (سونا).
ويتم إجراء مناورة "الفلك 5" كل عامين بغرض تبادل الخبرات في مجالات تخطيط وإدارة العمليات البحرية ورفع الكفاءة في استخدام التكنولوجيا المتطورة، وترقية مستوى التنسيق البحري بين القوتين البحريتين في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويتم تنفيذ مناورة "الفلك 5" بالتناوب بين السودان والسعودية منذ عام 2013.