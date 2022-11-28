https://sputnikarabic.ae/20221128/انقطاع-التيار-الكهربائي-خلال-مباراة-البرازيل-وسويسرا-في-كأس-العالم-2022-1070640487.html

انقطاع التيار الكهربائي خلال مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022

انقطاع التيار الكهربائي خلال مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022

شهدت مباراة البرازيل وسويسرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، انقطاع التيار الكهربائي. 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T17:38+0000

2022-11-28T17:38+0000

2022-11-28T17:38+0000

بطولة كأس العالم 2022

منتخب البرازيل

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وانقطع التيار الكهربائي لعدة ثوانٍ قليلة، في استاد "974" الذي يستضيف مباراة البرازيل وسويسرا، ضمن منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم، وذلك خلال الدقيقة 44 من عمر اللقاء، قبل أن يعود مرة أخرى للعمل بشكل طبيعي.ولم تعد الإضاءة بشكل كامل لاستاد "974"، حيث ظلت بعض كشافات الكهرباء في الملعب مُعطلة.ويتصدر المنتخب البرازيلي جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بينما يقع المنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا.

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منتخب البرازيل