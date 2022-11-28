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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221128/انقطاع-التيار-الكهربائي-خلال-مباراة-البرازيل-وسويسرا-في-كأس-العالم-2022-1070640487.html
انقطاع التيار الكهربائي خلال مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022
انقطاع التيار الكهربائي خلال مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022
شهدت مباراة البرازيل وسويسرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، انقطاع التيار الكهربائي. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T17:38+0000
2022-11-28T17:38+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب البرازيل
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وانقطع التيار الكهربائي لعدة ثوانٍ قليلة، في استاد "974" الذي يستضيف مباراة البرازيل وسويسرا، ضمن منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم، وذلك خلال الدقيقة 44 من عمر اللقاء، قبل أن يعود مرة أخرى للعمل بشكل طبيعي.ولم تعد الإضاءة بشكل كامل لاستاد "974"، حيث ظلت بعض كشافات الكهرباء في الملعب مُعطلة.ويتصدر المنتخب البرازيلي جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بينما يقع المنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20221125/نيمار-يغيب-عن-مباراة-البرازيل-المقبلة-في-كأس-العالم-بسبب-الإصابة-1070551710.html
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منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

انقطاع التيار الكهربائي خلال مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022

17:38 GMT 28.11.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمباراة البرازيل وسويسرا في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس العالم 2022، تشهد انقطاع التيار الكهربائي
مباراة البرازيل وسويسرا في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس العالم 2022، تشهد انقطاع التيار الكهربائي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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شهدت مباراة البرازيل وسويسرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، انقطاع التيار الكهربائي.
وانقطع التيار الكهربائي لعدة ثوانٍ قليلة، في استاد "974" الذي يستضيف مباراة البرازيل وسويسرا، ضمن منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم، وذلك خلال الدقيقة 44 من عمر اللقاء، قبل أن يعود مرة أخرى للعمل بشكل طبيعي.
ولم تعد الإضاءة بشكل كامل لاستاد "974"، حيث ظلت بعض كشافات الكهرباء في الملعب مُعطلة.
نيمار لاعب منتخب البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
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نيمار يغيب عن مباراة البرازيل المقبلة في كأس العالم بسبب الإصابة
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ويتصدر المنتخب البرازيلي جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بينما يقع المنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا.
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