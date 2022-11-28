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https://sputnikarabic.ae/20221128/بريطانيا-تحتفظ-أو-تزيد-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-في-2023-1070611227.html
بريطانيا تحتفظ أو تزيد الدعم العسكري لأوكرانيا في 2023
بريطانيا تحتفظ أو تزيد الدعم العسكري لأوكرانيا في 2023
تعتزم بريطانيا في عام 2023 بالاحتفاظ على مستوى الدعم العسكري لأوكرانيا، أو زيادته. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T05:25+0000
2022-11-28T05:25+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وبحسب ما ورد في خطاب ريشي سوناك الذي من المفترض أن يوجهه رئيس الوزراء اليوم الاثنين، نقلاً عن صحيفة غارديان: "لا تشكوا في ذلك. سوف ندعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. سوف نحتفظ أو سنزيد دعمنا العسكري في العام القادم".ووفقاً للخطاب، سوف تقدم بريطانيا لأوكرانيا أيضاً مساعدات جديدة للدفاع الجوي "من أجل حماية الشعب الأوكراني والبنية التحتية الحيوية".وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك قد قام بزيارة مفاجئة إلى كييف، السبت الماضي، والتقى فلاديمير زيلينسكي، ومن هناك أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني [نحو 59.5 مليون دولار]، تشمل 125 مدفعًا مضادًا للطائرات، فيما كان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد أعلن الشهر الماضي عزم بلاده تقديم أكثر من 1000 صاروخ مضاد للطائرات إلى كييف.
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, أخبار أوكرانيا

بريطانيا تحتفظ أو تزيد الدعم العسكري لأوكرانيا في 2023

05:25 GMT 28.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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تعتزم بريطانيا في عام 2023 بالاحتفاظ على مستوى الدعم العسكري لأوكرانيا، أو زيادته.
موسكو – سبوتنيك. وبحسب ما ورد في خطاب ريشي سوناك الذي من المفترض أن يوجهه رئيس الوزراء اليوم الاثنين، نقلاً عن صحيفة غارديان: "لا تشكوا في ذلك. سوف ندعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. سوف نحتفظ أو سنزيد دعمنا العسكري في العام القادم".

ووفقاً للخطاب، سوف تقدم بريطانيا لأوكرانيا أيضاً مساعدات جديدة للدفاع الجوي "من أجل حماية الشعب الأوكراني والبنية التحتية الحيوية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك قد قام بزيارة مفاجئة إلى كييف، السبت الماضي، والتقى فلاديمير زيلينسكي، ومن هناك أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني [نحو 59.5 مليون دولار]، تشمل 125 مدفعًا مضادًا للطائرات، فيما كان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد أعلن الشهر الماضي عزم بلاده تقديم أكثر من 1000 صاروخ مضاد للطائرات إلى كييف.
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