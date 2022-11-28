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https://sputnikarabic.ae/20221128/بريطانيا-تسلم-أوكرانيا-صواريخ-بريمستون-2-1070610986.html
بريطانيا تسلم أوكرانيا صواريخ "بريمستون-2"
بريطانيا تسلم أوكرانيا صواريخ "بريمستون-2"
أرسلت وزارة الدفاع البريطانية صواريخ Brimstone-2 دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا، وفقًا لتغريدتها على تويتر. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T04:54+0000
2022-11-28T05:22+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة البريطانية على تويتر "قدمت المملكة المتحدة صواريخ Brimstone-2 دقيقة التوجيه للقوات المسلحة الأوكرانية كجزء من حزمة مساعداتها".تم إرفاق مقطع فيديو، يظهر تحميل صواريخ على طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.,مع ذلك، لم يتم ذكر عدد الصواريخ التي تم نقلها.في وقت سابق، كتبت صحيفة تلغراف عن نقل بريطانيا لصواريخ Brimstone-2 إلى القوات الأوكرانية. منذ حوالي ستة أشهر، تم تسليم صواريخ موجهة من الجيل السابق Brimstone-1 إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن لندن ستكمل قريبا تسليم نحو ألف صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا. يشار إلى أن بريطانيا ستنقل منصات إطلاق وصواريخ قادرة على إسقاط أهداف في الجو من بينها طائرات مسيرة وصواريخ كروز.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

بريطانيا تسلم أوكرانيا صواريخ "بريمستون-2"

04:54 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 05:22 GMT 28.11.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أرسلت وزارة الدفاع البريطانية صواريخ Brimstone-2 دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا، وفقًا لتغريدتها على تويتر.
وقالت الوزارة البريطانية على تويتر "قدمت المملكة المتحدة صواريخ Brimstone-2 دقيقة التوجيه للقوات المسلحة الأوكرانية كجزء من حزمة مساعداتها".
تم إرفاق مقطع فيديو، يظهر تحميل صواريخ على طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
,مع ذلك، لم يتم ذكر عدد الصواريخ التي تم نقلها.
في وقت سابق، كتبت صحيفة تلغراف عن نقل بريطانيا لصواريخ Brimstone-2 إلى القوات الأوكرانية. منذ حوالي ستة أشهر، تم تسليم صواريخ موجهة من الجيل السابق Brimstone-1 إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن لندن ستكمل قريبا تسليم نحو ألف صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا. يشار إلى أن بريطانيا ستنقل منصات إطلاق وصواريخ قادرة على إسقاط أهداف في الجو من بينها طائرات مسيرة وصواريخ كروز.
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