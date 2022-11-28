بطل العالم في الملاكمة يتوعد ميسي بعد "إهانة" علم بلاده داخل غرفة الملابس
15:50 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 15:51 GMT 28.11.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVلاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال مواجهة المنتخب السعودي لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
حذر ملاكم مكسيكي، ليونيل ميسي بعد ظهور مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني يحتفل بالفوز على المكسيك، وقميص المكسيك تحت رجليه.
ظهر الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ميسي يلمس القميص المكسيكي بقدمه في غرفة تبديل الملابس خلال احتفاله وزملائه بالفوز على المكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة 2-0، السبت الماضي.
قال ساوول كانيلو ألفاريس (32 عاما) بطل العالم في أوزان مختلفة على تويتر "هل رأيتم ميسي ينظف الأرض بقميصنا وعلَمِنا؟ من الأفضل أن يسأل الله ألا أجده!"
بطل العالم في الملاكمة المكسيكي "كانيلو ألفاريز" يهدد نجم الكرة الأرجنتيني "ميسي" بأنه سيلاحه ويضربه ضرباً مبرحاً لأنه أهان علم المكسيك في غرفة تبديل الملابس بعد فوزهم الأخير.— إياد الحمود (@Eyaaaad) November 28, 2022
يقول الملاكم: ميسي، سأبحث عنك حتى أجدك، أما أنت فعليك أن تصلي حتى لا أجدك. pic.twitter.com/lDrUK966Ks
أثار غضب ألفاريس ردود فعل فورية من مشجعي ميسي، معتبرين أنه لا يوجد شيء غير عادي في وجود قميص على الأرض بعد المباراة.
ويبدو أن قائد الأرجنتين قد تبادل القميص مع نظيره المكسيكي أندريس غواردادو.
ورد بعض الأشخاص على ألفاريس مشيرين إلى أن الفيديو لم يظهر ميسي وهو ينظف أي شيء، ولا يوجد فيه علم المكسيك، ليرد الملاكم أنه بغض النظر فقد "أهان" ميسي المكسيك.