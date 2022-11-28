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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221128/بطل-العالم-في-الملاكمة-يتوعد-ميسي-بعد-إهانة-علم-بلاده-داخل-غرفة-الملابس-1070635828.html
بطل العالم في الملاكمة يتوعد ميسي بعد "إهانة" علم بلاده داخل غرفة الملابس
بطل العالم في الملاكمة يتوعد ميسي بعد "إهانة" علم بلاده داخل غرفة الملابس
حذر ملاكم مكسيكي، ليونيل ميسي بعد ظهور مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني يحتفل بالفوز على المكسيك، وقميص المكسيك تحت رجليه. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T15:50+0000
2022-11-28T15:51+0000
بطولة كأس العالم 2022
نادي الفيديو
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ظهر الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ميسي يلمس القميص المكسيكي بقدمه في غرفة تبديل الملابس خلال احتفاله وزملائه بالفوز على المكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة 2-0، السبت الماضي.قال ساوول كانيلو ألفاريس (32 عاما) بطل العالم في أوزان مختلفة على تويتر "هل رأيتم ميسي ينظف الأرض بقميصنا وعلَمِنا؟ من الأفضل أن يسأل الله ألا أجده!"أثار غضب ألفاريس ردود فعل فورية من مشجعي ميسي، معتبرين أنه لا يوجد شيء غير عادي في وجود قميص على الأرض بعد المباراة.ويبدو أن قائد الأرجنتين قد تبادل القميص مع نظيره المكسيكي أندريس غواردادو.ورد بعض الأشخاص على ألفاريس مشيرين إلى أن الفيديو لم يظهر ميسي وهو ينظف أي شيء، ولا يوجد فيه علم المكسيك، ليرد الملاكم أنه بغض النظر فقد "أهان" ميسي المكسيك.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

بطل العالم في الملاكمة يتوعد ميسي بعد "إهانة" علم بلاده داخل غرفة الملابس

15:50 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 15:51 GMT 28.11.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVلاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال مواجهة المنتخب السعودي لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال مواجهة المنتخب السعودي لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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حذر ملاكم مكسيكي، ليونيل ميسي بعد ظهور مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني يحتفل بالفوز على المكسيك، وقميص المكسيك تحت رجليه.
ظهر الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ميسي يلمس القميص المكسيكي بقدمه في غرفة تبديل الملابس خلال احتفاله وزملائه بالفوز على المكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة 2-0، السبت الماضي.
قال ساوول كانيلو ألفاريس (32 عاما) بطل العالم في أوزان مختلفة على تويتر "هل رأيتم ميسي ينظف الأرض بقميصنا وعلَمِنا؟ من الأفضل أن يسأل الله ألا أجده!"
أثار غضب ألفاريس ردود فعل فورية من مشجعي ميسي، معتبرين أنه لا يوجد شيء غير عادي في وجود قميص على الأرض بعد المباراة.
ويبدو أن قائد الأرجنتين قد تبادل القميص مع نظيره المكسيكي أندريس غواردادو.
ورد بعض الأشخاص على ألفاريس مشيرين إلى أن الفيديو لم يظهر ميسي وهو ينظف أي شيء، ولا يوجد فيه علم المكسيك، ليرد الملاكم أنه بغض النظر فقد "أهان" ميسي المكسيك.
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